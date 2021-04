Reforma para regular el outsourcing va contra el empleo: Gustavo De Hoyos

Desde el Gobierno Federal se están tomando decisiones que van contrarias al empleo, la aprobación desde el Senado para reformar el esquema de subcontratación, outsourcing, llega en uno de los peores momentos pues se han estado perdiendo cientos de miles de empleos a causa de la pandemia por Covid-19.

Así lo señaló Gustavo A. De Hoyos Walther, empresario y expresidente de Coparmex Nacional, quien visitó este jueves el estado de San Luis Potosí para manifestar su apoyo en este proceso electoral a la Coalición “Sí por San Luis Potosí” y respaldar la campaña de Octavio Pedroza Gaitán, quien es candidato a la gubernatura de nuestra entidad.

Local Reforma al outsourcing ayudará a agilizar la Ley

El empresario manifestó que por ahora desconocen cuántos empleos que están bajo este esquema se van a perder a raíz de la reforma, pero se estima que la cifra será arriba del millón; asimismo lamentó que si en este momento hay menos oportunidades de empleo, por la pandemia, con esta medida que promueve el Gobierno Federal se cierran aún más las posibilidades de encontrar un empleo seguro.

“Es absolutamente injustificable que en estos momentos que no se encuentra trabajo se pongan dificultades para contratar, para mí un gobierno debe ver por todas las vías el que haya oferta de empleo y, desde luego, si un empresario chico o grande está incumpliendo con alguna situación de impuestos, Seguro Social, Infonavit, etc., pues que se aplique la ley, pero no poniendo medidas que son claramente contrarias al empleo”, apuntó.

Finalmente dijo, si bien, esta medida también afecta al sector empresarial, pues muchas empresas realizaban la contratación de su personal a través del esquema del outsourcing, sin embargo es más sencillo que un empresario pueda subsistir aunque le cambien las reglas, pero los trabajadores son los que verán más complicado el poder encontrar una fuente de empleo segura.