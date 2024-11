Reforma judicial: ¿qué opinan los partidos en SLP sobre el fallo de la SCJN?

Mientras que PRI, PAN y MC consideraron que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de avalar la reforma judicial, gracias a la presión ejercida contra un ministro desde el Gobierno Federal con el sello de la casa, MORENA señaló que México es ahora ejemplo mundial de democracia.

La secretaria general del PRI Frinné Azuara Yarzábal dijo que “el martes fue un día negro para la democracia mexicana, al caerse la última y única posibilidad de recuperar los contrapesos, la República y la democracia; esto marca un precedente triste para la Nación mexicana, estamos muy tristes”.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado Rubén Guajardo Barrera, dijo que “hay que darle vuelta a la página a este tema, ya llegó a sus máximas instancias jurisdiccionales, que en este caso es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora hay que ver qué viene, qué viene para el país y qué viene para San Luis Potosí. Es una reforma constitucional que ya está, ya no se va a modificar”.

“La máxima autoridad jurisdiccional ayer lo dijo, ya se pronunció, y lo importante ahora es ver de qué forma el Poder Judicial, bajo el sistema de elección popular, lleve un proceso bueno, con certeza, con transparencia y legalidad para el próximo año”.

El presidente del Consejo Estatal de MORENA Carlos Arreola Mallol dijo que “por fin hay un poco de certeza, un poco de prudencia por parte de la Suprema Corte, se logra de a poco que las ideas de la transformación vayan entendiéndose y convenciendo; no se puede actuar en contra de la Constitución y fue muy responsable de parte del Ministro Pérez Dayán el no someterse a los intereses políticos que están dentro de la Corte”.

“Qué bueno que por fin un poco de prudencia y por fin podamos dar vuelta a la página para construir una reforma ya con el aval y el apoyo de los tres poderes. Ya hay comités de los tres poderes seleccionados, en línea avanza en sus procesos, hay una propuesta de presupuesto que se va a discutir, que se va todavía a actualizar”.

Añadió que “estamos viviendo tiempos nuevos, tiempos muy interesantes que además son de innovación política, de innovación administrativa. Tenemos que actualizarnos, tenemos que utilizar las nuevas tecnologías que hay. Tenemos que actualizarnos en materia democrática. Vamos a ser el primer país que va a elegir a su Judicatura a través del voto popular y vamos a ser ejemplo mundial de democracia”.

El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano Marco Antonio Gama Basarte, expuso que “no se dio el escenario que se buscaba, que quedara claro la legalidad o no de lo que se está generando en nuestro país, en un momento desafortunado, sin duda. Sin embargo, respetamos, como lo hemos dicho, la decisión de la Suprema Corte como siempre lo hemos hecho patente y que sin duda no es lo que esperábamos, no es lo que el país necesita”.

“Se percibe una incertidumbre en el escenario jurídico nacional y la incertidumbre también en el ámbito internacional, junto con este contexto de las elecciones en Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio, e insisto, la duda de cómo se va a aplicar o cómo se va a hacer patente después de su publicación esta reforma constitucional”.

“La postura de la 4T es un autoritarismo absoluto de que aquí va a ser lo que nosotros queramos y que desafortunadamente sucedió lo que también pasó en la Cámara de Senadores, donde con presiones convencieron a algunos senadores para votar a favor y ahora acá vemos también que el ministro Pérez Dayán, también cede precisamente a estas presiones, lo cual pues marca el estilo de la casa, marca el estilo de este nuevo gobierno, de que las cosas se hacen porque sí o porque sí”.