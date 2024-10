Reforma judicial local será en consenso de tres poderes: Carlos Arreola

La reforma al Poder Judicial en el ámbito local será parte de la transformación que se vive y se dará en un marco de consensos entre los tres Poderes, porque así es como lo mandatan los ciudadanos para tener un acceso a la justicia expedito, dijo el diputado Carlos Arreola Mallol.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, señaló que en San Luis Potosí hay un excelente diálogo entre los tres poderes, con vías de comunicación abiertas y listos para afrontar la nueva realidad producto del respaldo de los ciudadanos.

Consideró que el Poder Judicial en San Luis Potosí tiene sus propias problemáticas y sus integrantes no pueden estar en contra de una reforma, “son juristas, saben que la Constitución ya es una realidad en términos de las nuevas medidas aprobadas y que se han intentado combatir”.

Expuso que “no hay condiciones para que ministros, jueces y magistrados pretendan dar un golpe de Estado blando, emprender una guerra judicial contra los movimientos que democráticamente logramos la victoria, no lo vamos a permitir, somos guardianes de la Constitución y la defenderemos”.

El diputado Arreola Mallol expuso que los diputados, el gobernador y los integrantes del Poder Judicial “somos garantes y guardianes, para que los ministros no ejerzan facultades que no tienen, porque las reformas constitucionales no son combatibles por amparos o presiones”.

Puntualizó que “todo esto es efecto de la inoperancia del modelo judicial mexicano, hay un consenso social en que hay serios problemas, no se accede a una justicia expedita; los trabajadores no deben preocuparse, sus derechos están garantizados como toda la parte administrativa”.