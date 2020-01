"Reforma al Sistema Penal debiera someterse a consulta": Poder Judicial

Sería positivo que antes de ser presentada la iniciativa de reforma al sistema penal, el Senado realizara una consulta sobre la misma, consideró la magistrada Olga Regina García López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del estado y del Consejo de la Judicatura.

La semana pasada, el Senado iba a presentar una iniciativa para aplicar una serie de reformas al sistema de justicia penal, y aunque se “filtró” un borrador de la misma, finalmente no fue presentada; al respecto, la presidente del Poder Judicial en el estado indicó que tuvo oportunidad de revisar el borrador, y que así como contiene propuestas que ayudarían a agilizar el proceso penal, también hay otras con las no está de acuerdo.

Mencionó que por ejemplo, el hecho de que se quiera incorporar nuevamente la figura del arraigo, es una de las propuestas con las que no está de acuerdo, “creo que es algo muy delicado y que no en todos los casos aplicaría, no sería necesario”; mientras que entre las propuestas con las que concuerda, está la que se refiere a la desaparición de la vinculación a proceso, ya que con ello los procedimientos serían más rápidos y culminarían en sentencia también más pronto, así como la que busca garantizar el pago de la reparación del daño, pues destacó que es una de las principales quejas que se tienen, sobre todo en delitos patrimoniales.

García López señaló que estas modificaciones no implican una contrarreforma, como se ha mencionado, sino que desde que se puso en marcha el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales “sabíamos que era perfectible, que sobre la marcha iban a ir saliendo detalles y se iban a ir modificando”, aunque manifestó que antes de presentar formalmente la iniciativa, el Senado debiera someter las propuestas a consulta para que todas las voces sean escuchadas.