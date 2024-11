Reelección de Rosario Ibarra en la CNDH divide opiniones en SLP

Divide opiniones en colectivos potosinos, la reelección de Rosario Piedra al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sin embargo, coinciden en que sería desastroso para el estado, que la actual titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se dejara llevar por el canto de las sirenas y buscara reelegirse después del daño que ha causado a la dependencia.

Marcela García del colectivo Nueva Luna consideró que Rosario Piedra ha tenido un buen desempeño, “la lucha heredada de su madre le dio herramientas y vocación para la defensa de los derechos humanos. Es una mujer con convicción, quizá solo habrá que revisar el cumplimiento de las recomendaciones y endurecer la legislación para que tengan consecuencias firmes para los transgresores”.

Por su parte Catalina Torres de Enfoque de Igualdad AC consideró que no puede tenerse confianza en alguien que para ocupar un puesto que demanda alta probidad, comience un nuevo periodo coptando a los legisladores y utilizando una carta falsa como lo denunciara en su momento el obispo emérito de Saltillo Raúl Vera. Por lo anterior, dijo, espera al país un panorama devastador con Rosario Piedra repitiendo en la CNDH.

Por otro lado y con relación a que la actual ombudsman estatal Giovanna Itzel Argüelles Moreno pretendiera reelegirse ante la proximidad del termino de s periodo al frente de la CEDH, ambas colectivas se pronunciaron tajantemente en contra de esa posibilidad.

“Estamos muy decepcionadas de su desempeño, su periodo ha sido un elefante blanco, exigimos su renovación, es urgente rescatar su naturaleza y su función de la CEDH, desde que se fue Jorge Vega Arroyo la Comisión se fue en picada, el desempeño un papel admirable, logró activar la participación ciudadana en al defensa y promoción de los derechos humanos. Exigimos la renovación, la gente esta cansada de su administración de chocolate”.

Así lo comentó Marcela García, quien añadió que en San Luis Potosí hay hombres y mujeres muy preparados y preparadas que pueden ocupar con responsabilidad y dignidad esa función de defensa y de educación, basta de títeres y de que la Comisión sea oficina para acomodar a la familia de la maldita herencia.

Catalina Torres no se quedó atrás y dijo que sería terriblemente grave que Argüelles Moreno intentara siquiera postularse nuevamente a dirigir la CEDH por el enorme daño que ha hecho a la Comisión.

“Ha sido muy mala su gestión, estamos esperando a que eso no suceda -que se postule a la reelección como Rosario Piedra- afortunadamente en la legislación actual hay mayor diversidad de opinión y eso puede ayudar, entonces que no lo intente, yo esperaría que no se deje llevar por el canto de las sirenas y quiera postularse nuevamente porque sería muy grave para el estado”.

Durante su gestión, acabó con la esencia de la Comisión como defensora de los derechos humanos, acabó con todo lo que era y representaba el organismo, por lo cual, ahora hay que rescatar el propósito por el cual existe, finalizaron.