Red Metro se entregará al 98%: JEC

La infraestructura destinada al transporte masivo de Red Metro, quedará con un avance del 98 por ciento, a poco de que concluya la administración gubernamental, dijo Macrina Martínez directora general de la Junta Estatal de Caminos al comparecer ante diputados por la Glosa del VI Informe de Gobierno.

La escasez de recursos dentro de la administración gubernamental, derivado de la atención prioritaria a la epidemia de COVID-19, tuvo como consecuencia que no hubiese la certeza presupuestal que le diera una mayor viabilidad a los trabajos.

Comparecencia de la Directora General de la Junta Estatal de Caminos (JEC), Juana Macrina Martínez Pozos

Al no disponer de liquidez, no pudieron realizarse los pagos correspondientes a las empresas contratistas, las que a su vez, por la crisis sanitaria y económica, no pudieron conservar sus plantillas laborales, lo que desaceleró las obras.

La funcionaria gubernamental expuso sin embargo, ya se ha logrado depositar en el Fideicomiso correspondiente, la totalidad de los recursos necesarios, por lo que se garantiza que la infraestructura de Red Metro no quedará inconclusa.

Explicó que por la pesada carga vehicular de la zona, las obras han sido afectadas en su desarrollo. El tránsito local no respeta las zonas marcadas para las obras, o los trabajos realizados hasta el momento.

Comparecencia de la Directora General de la Junta Estatal de Caminos Juana Macrina Martínez Pozos / Cristian Robledo

Como efecto, apuntó que tuvieron que realizar una serie de adaptaciones en la infraestructura en ejecución, con la finalidad de que pudiera coexistir con el tráfico, y así, no provocar un ahorcamiento vial mayor.

La titular de la JEC admitió también durante la comparecencia realizada ante el Congreso local, no lograron mayores avances en los trabajos de conservación de la red carretera estatal, debido a la falta de insumos que en años anteriores, aportaba Petróleos Mexicanos.

En respuesta a las diputadas Marite Hernández Correa y Alejandra Valdés, la funcionara indicó que en el proyecto de Red Metro indicó que a su llegada a la dirección del organismo, existía un retraso en las obras debido a las condiciones por la situación de la pandemia que afectaron tanto a los recursos estatales, como a los mismas empresas constructoras que se vieron afectadas en su liquidez, además de los tramos en donde existe red de telefonía o de agua.

Comparecencia de la Directora General de la Junta Estatal de Caminos Juana Macrina Martínez Pozos / Cristian Robledo

Indicó que al finalizar la administración, se entregará la infraestructura para su operación a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es la entidad líder del proyecto, se estarán colocando las boyas para el carril preferente, la instalación de celdas solares, luminarias en el camellón y refuerzo de paraderos en la estación central.

Señaló que todas estas obras se realizan por licitación, salvo lo que se refiere a la adjudicación directa para las boyas y pintura para el carril, el cual no será confinado sino reservado en virtud de las condiciones en que se encuentra la carpeta asfáltica en la zona industrial y la reducción de vía en zonas como Avenida Universidad que ahogaría el tráfico en horas pico. Se tiene prevista la entrada en operación de autobuses con capacidad aproximada de 100 pasajeros.

Se encuentran disponibles fianzas de vicios ocultos y de cumplimiento por parte de las constructoras, por cualquier situación que se pueda presentar.

En lo relacionado a la vía alterna, respondió a los cuestionamientos de los diputados Martín Juárez Córdova y Mauricio Ramírez Konishi, e indicó que se trata de una obra contemplada para 10.9 kilómetros, con un monto total de inversión de 1,440 millones de pesos hasta el eje 140; hasta el momento, el Gobierno Federal autorizó un monto de 760 millones de pesos para la conformación de los primeros 5 kilómetros, hasta el eje 122.

De este primer monto, se encuentran iniciados los trabajos en los primeros dos kilómetros, con una inversión de 81 millones de pesos que ya fue licitado y lleva un 18 por ciento de avance, que será una vialidad de una carretera de 4 carriles con laterales para comunicación a las áreas urbanas; se espera que en próximas fechas se libere por parte de la Federación a través de BANOBRAS, 350 millones de pesos más para continuar con el proyecto, así como la construcción de los puentes superiores e inferiores que se requieren en la zona.

Reconoció que existe un conflicto aún vigente con los comuneros de San Juan de Guadalupe en el tema de los derechos de vía, que van del límite del parque Tangamanga hasta un puente inconcluso frene a la FENAPO, el cual se está atendiendo por parte del área jurídica la Secretaría General de Gobierno, para llevar acercamientos con los comuneros y se pueda lograr un acuerdo para que se intervenga este tramo. El trazo de la vía alterna está fuera del polígono que atiende la SEGAM.

En cuanto a la posible rehabilitación del tramo de 5 kilómetros del Periférico, indicó que se quedará en una bolsa de proyectos para que sean consideradas por la siguiente administración, ya que se requiere de entre 20 a 22 millones de pesos para la rehabilitación de este tramo.

