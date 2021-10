Red Metro no funciona, ni funcionara en lo inmediato: SCT

El sistema de transporte público de circulación continua en carril confinado, denominado para San Luis Potosí “Red Metro” no funcionará en un futuro inmediato, las fallas estructurales que presenta impiden su puesta en marcha.

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Leonel Serrato Sánchez, no descartó emplazar a las autoridades competentes para que se apliquen sanciones administrativas, se busque resarcir el daño, e incluso se inhabilite a exfuncionarios.

El funcionario estatal confirmó que las fallas encontradas en el controvertido proyecto de movilidad, no permiten que sea funcional en el corto plazo.

El sistema Red Metro no funciona, es inoperante tal y como está ahora, sentenció, la infraestructura no soporta el peso de las unidades tipo BTR, además, por sus dimensiones, es imposible que puedan circular ahí en la Central de Transferencia ubicada detrás del Museo del Ferrocarril, en la Alameda Juan Sarabia.

Recordó que al concluir de manera oficial el proceso de entrega-recepción quedó observado en diferentes elementos, “si las irregularidades observadas son confirmadas, emplazaremos a las autoridades competentes, no sólo a la aplicación de sanciones administrativas o inhabilitaciones de exfuncionarios, sino también el resarcimiento del daño.

Además desmintió que ese sistema de transporte -impulsado por el gobierno de Fernando Toranzo, desde la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas-, se encuentre en operaciones.

No está funcionando y lo predecible, insistió, es que en el futuro inmediato no funcione, “porque como está, no puede echarse a andar”.