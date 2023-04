Recursos se iban caño de la corrupción: AMLO

Cierre de ciclos, relevo generacional y continuidad se vive en México, afirmó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su discurso de este viernes, durante el evento de transferencia del Hospital de Especialidades de Soledad al IMSS Bienestar.

“Estoy cerrando mi ciclo y por concluir, voy a entregar la estafeta y me voy con mi conciencia tranquila y la satisfacción del deber cumplido, me voy contento porque ya hay un relevo generacional en México”, expresó ahí el primer mandatario.

Presumió que ha recorrido los 58 municipios de San Luis Potosí “tengo la dicha de conocer todos los municipios de México y los he visitado en algunos casos más de una vez, yo me formé de abajo, a ras de tierra”.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

También recordó la más reciente marcha a la que convocó, “estaba yo agobiado y me faltaba el aire porque estaba rodeado de gente, pero lo que me animaba mucho y consideraba una bendición y un logro, es que para donde veía todos eran jóvenes, en mis adentros dije, ya triunfamos”.

Abordó el tema del relevo generacional al decir que lo más importante es que se ha avanzado en la toma de conciencia de nuestro pueblo, en hacer realidad la revolución de las conciencias, “México es ahora de los países con menos analfabetismo político en el mundo, porque la gente ya tomó conciencia y eso es lo más importante, el cambio de mentalidad del pueblo”.

Adelantó que quienes van a relevarlo son personas con convicciones, gente honesta que va a darle continuidad a la transformación, con su estilo desde luego, pero con continuidad, eso es lo que viene con cualquiera de los que están en el flanco izquierdo.

Asimismo aseguró que hay garantía de que continuará el proceso democrático y el proceso transformador.

El presidente de la República destacó la puesta en marcha del hospital bajo el nuevo sistema y recordó que ha habido muchos retos en materia de salud, “como lo que tuvimos que enfrentar el Covid-19, cuando tuvimos que montar muchos hospitales para atender enfermos y salvar vidas, conseguir vacunas, ventiladores, y todo lo que se hizo fue muy difícil para nosotros”.

Esto retrasó todos los planes, argumentó, “se tuvo que posponer por la pandemia, pero ahora estamos echando a andar este sistema que yo conocía muy bien y que no es el régimen ordinario del seguro, es un sistema para la población abierta que no cuenta con seguridad social”.

Advirtió que esto empezó hace más de 40 años, cuando se crearon las unidades médicas rurales, hospitales del IMSS Coplamar, segundo nivel, entonces funcionó muy bien”.

Siempre he observado, dijo, que la llamada descentralización no funcionaba, y mencionó que el Seguro Popular, ni era seguro ni era popular, “lo que había era una gran corrupción sobre todo en la compra de medicamentos”.

Acusó que una sola distribuidora, que ni siquiera era laboratorio, le vendía al gobierno federal 50 mil millones de pesos, empresa vinculada con políticos corruptos y mediante el influyentismo crearon un monopolio”.

Vamos a cumplir con el compromiso de crear un sistema de salud de primer mundo, aunque necesitamos de la ayuda de los trabajadores del IMSS porque podemos tener nosotros voluntad pero hace falta su apoyo.

Indicó que el presupuesto no es un problema “funcionó la fórmula de no permitir la corrupción y eso nos ha permitido utilizar mucho dinero, la corrupción era el principal problema de México y no se hablaba de eso, es un tema no sólo hay que combatirla por razones de índole moral, sino porque es la manera de liberar fondos para el desarrollo, que antes se iban por el caño de la corrupción”, concluyó.