Recursos Humanos despeja dudas en torno a la reducción de horas de la jornada laboral en el país

Personal de Recursos Humanos pudo despejar dudas en torno a lo que se puede esperar con la reforma que busca reducir la jornada laboral en el país, esto mediante un panel de expertos realizado en el Congreso Internacional de Talento Humano organizado por la Asociación de Ejecutivos de la Gestión del Talento Humano de San Luis Potosí A.C. (Aderiac).

Este viernes se llevó a cabo un panel en el que participaron Javier Canseco de EC Rubio Abogados; Alberto Alfonso, director de Goodyear; Daniel Boehringer, director de Recursos Humanos de BMW; y Rodrigo Arciniegas, de Catch Consulting. Ellos abordaron desde diferentes áreas, las implicaciones que pudiera tener en las empresas la reducción de la jornada laboral, que se pretende pase de 48 a 40 horas a la semana.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Igual que han mencionado representantes del sector empresarial y laboral, destacaron que la reducción de la jornada laboral en México tiene que ocurrir tarde o temprano, puesto que es la tendencia a nivel internacional, aunque también refirieron que hay países de Sudamérica como Chile y Colombia, que ya se encuentran en ese camino pero lo han hecho de manera gradual, es decir, se ha reducido poco a poco la jornada a lo largo de varios años, por lo que recomendaron que nuestro país lo haga también de esa forma.

Un riesgo que advirtieron si se aprueba la reforma y la modificación entra en vigor sin dar suficiente tiempo a las empresas, es que durante el periodo de adaptación tendrían que pagar como “horas extra” el tiempo que excedan los trabajadores, por ejemplo, si se toman algunas semanas para calcular costos y nuevas formas de organizarse, y mientras tanto trabajan como lo hacen ahora – es decir 48 horas a la semana- tendrían que pagar esas ocho horas adicionales.

También destacaron que este proceso debe ser diferente según sea el tamaño de las empresas, puesto que una micro empresa no tendrá la misma facilidad que otra de gran tamaño para aplicar los cambios que se necesitan, por ejemplo, una empresa con muchos trabajadores puede implementar horarios escalonados entre sus colaboradores para que se cumpla la jornada de 40 horas, y para un negocio con poco personal será más complicado.

Así mismo, invitaron a dejar la creencia de que esto reducirá la productividad, pues ejemplificaron que durante el primer año de pandemia, aunque muchas empresas estuvieron cerradas, al final del año tuvieron registro de mayor productividad, pues las personas querían cuidar su empleo, en este caso, se tendría que sacar más provecho al personal para mantener o incluso incrementar la productividad aún cuando haya menos personas trabajando al mismo tiempo si se aplica un horario escalonado; aunado a que al estar más descansados, se espera que haya más calidad en lo que se produce.

También aclararon que aspectos como “la hora de la comida” que se da a los trabajadores, no se modificaría; en este caso cabe mencionar que cuando sólo se otorga media hora de receso para consumir los alimentos, ese lapso forma parte de la jornada diaria, es decir, no debe “descontarse” de las 8 horas que debe cubrir un colaborador, y si se otorga más de una hora para que salgan a comer, entonces sí debe “reponerse”, si una persona entra a las 8 de la mañana y tiene una hora de comida, su salida es a las 5, no a las 4 de la tarde.

Aclararon que por lo pronto, hay muchas especulaciones sobre la reforma, puesto que no ha sido aprobada, y para ello se requiere el voto a favor de dos terceras partes del Congreso dado que se trata de una reforma constitucional, y posteriormente debe ser aprobada también por los congresos locales, sin embargo recomendaron al personal de Recursos Humanos comenzar a preparase para aplicar los cambios que sean necesarios en sus empresas.