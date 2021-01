Recursos del Fortaseg a municipios están garantizados: Leal Tovías

En San Luis Potosí no existe el riesgo de perder el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, los recursos están etiquetados por el Gobierno Federal y en breve iniciará la distribución a los municipios.

Así lo adelantó el titular de la Secretaría General de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, quien descartó que ese apoyo pueda perderse, “aunque el anuncio de su disponibilidad, no quiere decir que vayan a ser entregados de forma inmediata”, aclaró.

El funcionario estatal recordó que es común que esos recursos comiencen a ser liberados durante los primeros tres meses de cada año, por lo que es infundado el miedo de que los ayuntamientos de los municipios inscritos en este programa puedan verse afectados por su cancelación.

En ese sentido, advirtió, es tiempo de que los ayuntamientos -que son beneficiarios de este programa- aprovechen el tiempo en revisar sus planes y programación de cómo habrán de aplicar el dinero del FORTASEG a la mejora de la seguridad pública en sus municipios.

Finalmente en el tema, ironizó al decir que “más que el riesgo de que estos recursos no lleguen, está el de de que los municipios no los apliquen correctamente, o no se aprovechen como se debe, y entonces lo pierdan, a eso es a lo que deben estar atentos”.

En otro orden de ideas, el encargado de la política interna en el estado explicó que “el tema de los recortes de personal, de confianza y por honorarios, del gobierno estatal le compete directamente a la Oficialía Mayor”.

A pesar de lo anterior opinó que la administración estatal no deberá pagar indemnizaciones durante este proceso, “ya que este beneficio no se genera entre el personal de confianza y de honorarios, a quienes simplemente se les acaba el contrato y ya”.

Finalmente, Leal Tovías reveló que en su área la plantilla de personal no sindicalizado disminuyó en más de 20 personas, de un número original que rondaba 30 colaboradores.

