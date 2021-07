Recursos de consulta popular deberían ser usados para comprar medicamentos: Canacintra

Los 50 millones que se van a gastar en la consulta popular para enjuiciar a expresidentes, presentada por el mandatario federal Andrés Manuel López Obrador, deberían ser utilizados para comprar los medicamentos que tanto requieren los niños con cáncer y pacientes con sida, en lugar de desperdiciarlos en preguntar algo que no se debería consultar.

Así lo consideró Clara Leticia Serment Cabrera, empresaria potosina y vicepresidenta de Canacintra Nacional, quien consideró que este evento tan sólo es otra cortina de humo para distraer al pueblo de los verdaderos pendientes que tenemos en el país, y a su vez, ponerlos en contra de los políticos.

“Definitivamente hubo mucha corrupción y un mal manejo de los recursos por parte de los gobiernos anteriores, pero no tenían por qué hacer una consulta y no tenían por qué gastar estos 50 millones de pesos que va a costar, en preguntar algo que no tenían por qué hacerlo, mejor deberían dar ese dinero para los medicamentos de niños con cáncer y personas con sida, que son quienes están batallando con su salud”, expresó.

La empresaria manifestó que no se debió haber permitido la consulta, y aunque los jueces quisieron anularla, de todos modos se va a hacer; en ese sentido, opinó que esta es una consulta muy tendenciosa por parte del Gobierno Federal, por lo que, espera que “algún día se revierta la situación y en un futuro estemos enjuiciando a éste u otros gobiernos”.