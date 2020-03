Recuperación económica llevará años: especialista

La recesión económica causada por el coronavirus será más grave que la causada por la influenza debido a que no se sabe cuándo será controlada la pandemia, indicó Heladio Tristán Tristán, ex presidente del Colegio de Economistas de San Luis Potosí.

Luego de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que la crisis económica causada por el coronavirus será peor que la del periodo 2008-2009, el ex presidente del Colegio de Economistas indicó que esto se debe a que no sabe cuándo será controlada la pandemia de COVID-19, "no sabes cuándo va a terminar, y no es sólo para México, es una recesión para todo el mundo".

Explicó que la recesión económica se refiere al nulo crecimiento económico y la no generación de empleos, por lo que si México había tenido un crecimiento de 0.4%, para este año se prevé que el indicador sea negativo, incluso de -5%, y la afectación será principalmente para las pequeñas y medianas empresas, así como para el comercio informal, pues son personas que "viven al día". Destacó que si la economía no crece, los ingresos de las personas no son iguales, y hay quienes no tendrán incluso para comer; debido a ello señaló que el sector que se debe proteger primeramente, es el de la salud, que es el que le hace frente a la pandemia, y en segundo lugar el comercio, que es el más vulnerable debido a la caída en sus ventas.

El economista advirtió que la recuperación económica, no sólo de México sino del mundo, llevará varios años, y mencionó que una estrategia a implementar en esta época es el trabajo en casa en aquellas actividades que no requieran la presencia física en la empresa, como ya se ha comenzado a hacer, y mejorar la productividad con el uso de la tecnología.

