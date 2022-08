Rector de la Universidad otorgará facilidades a estudiantes

Después de haber sido descalificado como "ojete" por parte del Secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado, SCT, Leonel Serrato Sánchez, fue cuestionado el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, Alejandro Zermeño Guerra, quien dijo no tener mayor opinión sobre este asunto y no entrará a ningún tipo de controversias.

Hace un par de semanas, mientras el jerarca de la comuna universitaria se encontraba de viaje en Europa, realizando actividades para la institución educativa superior, el funcionario gallardista emitió una serie de pronunciamientos en contra de él, debido a que no proporcionó la información oficial de los alumnos del órgano estudiantil para acceder a las becas gratuitas de transporte, al considerar que se trataba un delito federal.

Rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Zermeño Guerra / Daniel Esquivel

"Este para mí es un asunto cerrado, no tengo ningún comentario que hacer, hay cosas que yo no voy a hacer ningún comentario yo ya lo había dicho para mí es un asunto cerrado. No hay ningún problema".

Sobre el tema, solamente añadió que en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, estarán ofreciendo todas las garantías necesarias para que los alumnos puedan ser beneficiarios de este programa de la administración estudiantil y en tanto regresen de vacaciones se les darán las facilidades necesarias para que en cada plantel puedan ser parte de este programa.

"Lo único que puedo decir, es que ahora que lleguen los nuevos estudiantes que va a ser, durante la segunda semana de agosto, se les darán las facilidades en los campus, para que puedan verse beneficiados de esta situación, que creo que es muy buena la gratuidad en el transporte".

Finalmente tras preguntársele si los hojaldras están en otro lado, expresó " eso no lo sé, hay que preguntarselo a quién lo dijo".