Rector de la UASLP toma cartas en el asunto respecto a las manifestaciones de estudiantes

Siempre hay dos versiones, así se expresó el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, Alejandro Zermeño Guerra, al ser cuestionado sobre la toma del edificio de la Coordinación Académica en Arte, CAARTE, misma que encabezaron estudiantes en desacuerdo a la administración del director Oscar Montero y también se refirió a los casos de hostigamiento a estudiantes de Medicina.

"Estamos en las mesas de diálogo con los estudiantes y se está atendiendo las inquietudes, de los maestros yo voy a tener una reunión al rato para escuchar las inquietudes de los maestros y vamos a llegar a un acuerdo".

Presuntos hechos de acoso, hostigamiento laboral, perfil inadecuado para el cargo que ostenta y otras anomalías eran denunciadas por alumnos, docentes y personal administrativo, situaciones que dijo se van a investigar.

"Siempre hay dos versiones y vamos a estudiar en las mesas de diálogo todo eso".

También respondió a los dichos de estudiantes de la Facultad de Medicina que se dicen agraviados por Alejandro Hernández Martínez, jefe de Servicio y profesor titular de la especialidad de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica de la máxima casa de estudios a quien denunciaron ante la defensoría de Derechos Humanos.

"Entiendan ustedes que ese es un tema de la Secretaría de Salud, académicamente respaldamos a nuestros estudiantes, pero el tema del maltrato por parte del médico es un asunto de la Secretaría de Salud porque son los empleados de ellos que están haciendo el mal".

No supo definir si es catedrático del órgano estudiantil y hasta dijo desconocer el nombre que los propios estudiantes hicieron llegar a los medios de comunicación pero fue claro al señalar que si lo hace en el ámbito de su trabajo debe ser la institución de gobierno la que defina cualquier procedimiento en su contra.

"No es catedrático, no sé, no sé el nombre de la persona, pero al final de cuentas si lo hace en su ámbito de trabajo dentro de las instituciones de salud es un asunto de ellos".