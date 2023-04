Rector de la UASLP llama a administrativos a desistir de la huelga

Alejandro Zermeño Guerra, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, llama a conjurar la huelga que tiene programada para este próximo sábado 29 de abril, el Sindicato Administrativo de la máxima casa de estudios, luego de que han estado insistiendo en el incremento de sus percepciones y la igualación del salario mínimo de algunos trabajadores.

En rueda de prensa, afirmó que la negociación salarial con el Sindicato Administrativo se tiene que cumplir por disposición federal pero aún siguen determinando los casos de igualación de salario mínimo "eso ya está definido por el gobierno federal y la Cámara de Diputados, que es el 4 por ciento, y todas las universidades públicas tenemos la posibilidad de incrementar, en esto no hay ningún problema con el sindicato, nosotros estamos en un plan abierto".

Pero donde hay ciertas trabas en este proceso, es en lo relacionado a la igualación del salario mínimo "viene otra situación que es que a partir de este año el salario mínimo se incrementó por una indicación del presidente de la república en un 20 por ciento, entonces con ese incremento hay un porcentaje de trabajadores que queda abajo de ese sueldo y la SEP nos hace saber que para noviembre de este año nos hará saber las aportaciones para cubrir ese incremento salarial del 20 por ciento, para los trabajadores que estarían abajo del salario mínimo".

En el contratiempo en el que se han estado estancando en la institución educativa con el gremio de los trabajadores, tiene que ver con que el sindicato afirma que se tiene que igualar a 289 de ellos pero solo se tiene catalogado de esa manera a 201 personas "la diferencia es que la SEP manda ciertas plazas que están por debajo del salario mínimo, no habla de personas y nosotros tenemos registrado, según los últimos casos, considerando solo el salario base que es de los más bajos que recibe un trabajador en la universidad que son 201 personas, que por Ley se va a incrementar su salario y va a estar en el salario mínimo".

Mientras que el sindicato habla de número de plazas la máxima casa de estudios habla de trabajadores, lo que dijo debe entender el gremio "si existe duda de uno o diez trabajadores, hay una autoridad como el Tribunal que nos va a revisar caso por caso y se cumple y no hay ningún problema. Nosotros tenemos gran apertura y espero que lleguemos a un arreglo adecuado para toda la Universidad".

Zermeño Guerra dijo que los trabajadores que menciona el sindicato no pueden estar en esta condición porque trabajan solo 4 horas y no es proporcional a una jornada completa de trabajo " espero sinceramente que todos nosotros, la universidad y el sindicato entremos en una razón para buscar el bien común del trabajador universitario administrativo y que conjurar la huelga porque sería un beneficio para todos, si no se llega al acuerdo se puede pedir una prórroga de un mes más de negociaciones y si llega a estallar la huelga podría haber afectaciones en la institución que tiene actividades permanentes y sería una gran responsabilidad".