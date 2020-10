Recorte federal afectará, pero habrá obra pública en 2021

Aunque la disminución presupuestal instrumentada por el Gobierno Federal puede obstaculizar el cumplimiento de objetivos del Ayuntamiento, sí hay proyectos de obras importantes que están programadas para que se realicen el próximo año, por lo que en breve se dará a conocer el paquete de obras 2021, así lo dio a conocer Tesorería Municipal.

Aunque se ha tenido una reducción del 20 por ciento de participaciones federales este año, no fue tanto el impacto, porque existía un Fondo de Estabilización, que significó que lo que no llegó un mes, el siguiente se contaba con ese recurso, pero para el siguiente año no se tiene planeado un fondo igual, por lo tanto, serán números más reales.

Afirmó el Tesorero de esta Capital, Rodrigo Portillo Díaz, quien también añadió que en los ramos federales no se prevé una disminución muy importante, sin embargo, ya sumándolo todo, sí será mucho menor si se compara con el año 2019, que fue un año muy bueno para la administración, pues se recibieron 3 mil 400 millones que fueron presupuestados y si llegaron.

“Este 2020, teníamos presupuestado 3 mil 300 millones, de los que a lo mucho llegarán 3 mil; la afectación en la participación federal representa alrededor de 30 millones mensuales menos”, expuso.

Para el año siguiente, se calcula recibir 2 mil 700 millones de pesos, dependerá de cómo se vayan a proponer las fórmulas, “pero si prevemos que será un presupuesto muy ajustado y tenemos que salir adelante, pero nunca endeudando al municipio”, afirmó el Tesorero Portilla.

Acerca del pago de aguinaldo a empleadas y trabajadores municipales, mencionó que el monto alcanza los 120 millones, pero gracias a la prevención de haber creado un Fondo de Ahorro con el 10 por ciento de todas las participaciones, se podrá hacer frente a esa obligación.

“Los números sí nos dan para cumplir con ese compromiso, y en enero de 2021, esperamos un fuerte ingreso con el predial, que nos dará liquidez para pagar la segunda parte del aguinaldo”, aseguró Portilla Díaz.