Recorte al presupuesto federal afectará la educación pública universitaria: Murguía Ibarra

El director de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, doctor José Salomé Murguía Ibarra, anticipó que la disminución del presupuesto federal afectará en diversos rubros a la institución.

Dijo que siempre tratando de ser responsables y eficientes, “será un reto, pero también confío en que la comunidad del plantel entenderá y estarán haciendo su parte, entonces lo asumimos con cuidado y responsabilidad confiando en que saldremos adelante”.

Esta situación en la Facultad de Ciencias le repercute en su totalidad, sobre todo en las actividades sustantivas de docencia, investigación y administrativas, impactando en las 10 carreras: Ingeniería Biomédica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Física, Ingeniería en Telecomunicaciones, Ingeniería en Nanotecnología y Energías Renovables, Licenciatura en Biología, Licenciatura en Física, Licenciatura en Matemáticas Aplicadas, Licenciatura en Matemática Educativa y Licenciatura en Aplicación Enseñanza de las Ciencias.

Y precisamente en las que se requiere el uso de laboratorios, “a todos nos afecta porque no habrá manera de echar andar proyectos que ya estaban encaminados, o bien tratar de consolidar los que estaban en la actualidad. Es un gran reto, vamos a tener que empezar desde cero porque no es fácil adecuarnos, ahora tenemos una gran incertidumbre y de ahí la dificultad para toda la Universidad”.

El director de la Facultad de Ciencias, doctor José Salomé Murguía Ibarra, mencionó que esta situación ya se entreveía desde hace tiempo y ahora es más latente y seguramente muy diferente a la de años pasados.

Murguía Ibarra también lamentó que debido a las condiciones de salud los estudiantes no han regresado a las aulas, lo cual también va de la mano con la otra cuestión, “como ejemplo, los estudiantes solo han tenido el curso de inducción y nos hemos visto poco, entonces la interacción social que es parte fundamental para nosotros no la hemos podido tener porque no tenemos los espacios, además que las condiciones de salud no lo permiten”.