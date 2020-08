Recomiendan no hacer justicia por propia mano

Al ejercer justicia por propia mano se pone en riesgo la gobernabilidad, es importante evitar caer en estas situaciones y no ejercer justicia por mano propia, con ello no solo crece la posibilidad de que los delincuentes quedan libres, sino que en un peor caso la situación puede revertirse.

Lo adecuado, es denunciar al delincuente para que se investiguen los hechos, se le haga pagar y se evite que sigan delinquiendo, opinó el general de Brigada D.E.M. Guzmar Ángel González Castillo, comandante de la 12ª. Zona Militar, quien exhortó a la población a no ejercer justicia por propia mano.

Lamentó que en la población persista la cultura de la no denuncia y prefieran en muchos casos hacerse justicia ellos mismos sin pensar en las consecuencias, si no hay denuncia cuando se detiene a un delincuente no se tienen los elementos suficientes para aplicar la justicia.

El General sostuvo que la justicia tiene sus propias leyes y reglas por lo que es necesario que las personas pongan a disposición de las autoridades a quien comete un delito y se sea testigo o si se logra detener al presunto.

El comandante de la 12ª. Zona Militar reiteró la importancia de que se presenten las denuncias ante la autoridad correspondiente, ya que generalmente la población, los afectados por algún delito solo señalan a los delincuentes “pero casi nunca hacen las denuncias, y para fortalecer las investigaciones y llegar a la detención de los delincuentes es importante que exista la denuncia”.