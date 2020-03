Recomiendan a restaurantes reforzar medidas sanitarias para prevenir el COVID-19

Ante el surgimiento del COVID-19 en algunos estados de la República Mexicana, el Consejo Nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), ha emitido la recomendación a las distintas delegaciones estatales de reforzar sus medidas sanitarias el interior de los establecimientos de comida, a fin de darles certeza los comensales que acuden a estos.

En su visita por San Luis Potosí, Helen Anaya Sanromán, consejera nacional de Canirac, comentó que hasta el momento la afluencia no ha bajado en los restaurantes, pues aún hay un control de la situación y no se ha generado pánico; sin embargo aseguró que el sector está debidamente preparado para tomar medidas extraordinarias, aunque de momento recomiendan a los empleados y comensales el uso de gel anti bacterial y de cubre bocas, lavar más frecuentemente los cubiertos y artículos de mesa aunque no hayan sido usados, entre otras cosas.

“Lo que estamos haciendo como cámara es una campaña de prevención, estamos ocupando y anticipándonos a lo que pueda venir, haciendo protocolos de higiene, tanto para el personal que trabaja con nosotros, desde la gente que está en cocina hasta los meseros que tiene contacto con los clientes, así como también para nuestros comensales”, expresó.

Manifestó que si bien, reforzar sus medidas sanitarias implica que los restaurantes tengan que invertir hasta un cinco por ciento más en adquirir ciertos insumos para prevenir la propagación de enfermedades virales, no obstante dijo que “este gasto no es nada comprable con el beneficio que se puede tener y de la seguridad que le vas a dar a tu comensal de que tu negocio es un lugar seguro en el sentido de higiene.”

Finalmente el presidente local de Canirac, Juan Carlos Banda Calderón descartó que esta situación provoque una baja en la afluencia en los restaurantes, pues dijo que de momento las autoridades mantienen el control de los dos únicos casos que se han registrado; de igual forma hizo un llamado a la población en general de atender las recomendaciones emitidas por el sector salud para evitar una posible propagación de esta enfermedad.