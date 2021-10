Recomendaciones de la CEDH no deben ser “llamadas a misa”

Las y los integrantes de la comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género acordaron solicitar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que informe si persisten las condiciones que generaron una recomendación a la anterior administración municipal de Mexquitic de Carmona, para determinar si se cita o no a comparecer a las autoridades actuales.

La presidenta de la comisión diputada Gabriela Martínez Lárraga informó que la pasada administración municipal suspendió el servicio de agua potable a una comunidad, cuyos habitantes se negaron a participar en las fiestas patronales en virtud de que pertenecen a una religión distinta, por lo que se inconformaron ante la CEDH que emitió una recomendación a las autoridades municipales, las cuales hicieron caso omiso, por lo que el organismo solicitó al Congreso del Estado que citara al entonces alcalde para abordar el tema.

Sin embargo, el alcalde ya terminó su gestión y antes de citar al actual, se debe verificar si persisten o no las condiciones que generaron la recomendación. De mantenerse la violación a los derechos humanos, entonces el alcalde será llamado a comparecer ante el pleno, “ya que tenemos que mandar un mensaje de que las recomendaciones se deben acatar y cambiar el estatus de la condición denunciada”.

La legisladora señaló que “lamentablemente todavía persisten violaciones a derechos humanos por cuestiones de religión, de ideología política o porque no le caes bien a la autoridad y debemos erradicar esa situación, el servidor público tiene la obligación de prestar un servicio y quien no lo haga, debe saber que sus acciones tienen una consecuencia y no habrá impunidad”.

También se atendió el tema relacionado a las consultas a personas con discapacidad para el procesamiento de al menos cinco iniciativas de reforma que tienen relación con el tema, por lo que se plantearon varios procedimientos incluyendo uno digital, a fin de ser más eficientes y cumplir la parte fundamental que consiste en tomarlas en cuenta, no solamente correrles vista sino escuchar sus recomendaciones, opiniones, valorarlas e integrarlas a los dictámenes correspondientes.

Las y los integrantes de la comisión atendieron diversas iniciativas con caducidad que serán replanteadas ya que se trata de temas de derechos humanos de personas transgénero, presentadas por sectores de la sociedad civil. Participaron en la reunión, además de la presenta, el vicepresidente Edgar Alejandro Anaya Escobedo, la secretaria Lidia Nallely Vargas Hernández y los vocales Eloy Fraklin Sarabia y Emma Idalia Saldaña Guerrero.