Recipientes reutilizables también deben usarse responsablemente: especialista

Isabel Lázaro Báez, investigadora de Agenda Ambiental de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, afirma que la idea de reducir el consumo de productos desechables o de un solo uso que generalmente están hechos de materiales plásticos, parte del efecto que estos tienen en el ambiente debido al mal manejo que se hace de estos, cuando son desechados.

“El destino final de los residuos plásticos no debería ser una alcantarilla, un relleno sanitario o el mar, pero esto sucede, tanto por mal manejo, manejo descuidado o incapacidad de los sistemas de recolección de manejar la cantidad que se genera, así como inexistencia de sistemas de reciclado o destrucción segura de estos materiales”.

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

De ahí, el llamado a hacer un consumo responsable, que en algunos casos ha derivado en la invitación a usar recipientes plásticos o metálicos reutilizables. Y esto por supuesto, genera la duda de si esto realmente es una solución.

“Los impactos por supuesto que se reducen al disminuir el uso de productos de un solo uso, pero no se eliminan, ya que nuevamente esto depende de hacer un uso adecuado de los recipientes reutilizables. En línea con el dicho, que el remedio no sea peor que la enfermedad, es importante que seamos una sociedad informada, ya que no hay soluciones perfectas y en este sentido es importante saber que los tipos de plásticos y sus composiciones son muy variadas, y al igual que los recipientes metálicos pueden liberar sustancias que pueden ser o no dañinas para la salud”.

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

Lo anterior, depende de diferentes factores de exposición como el tipo de alimento o bebida, temperatura, tiempo, así como higiene en el manejo de los recipientes reutilizables. Esto debe hacer obligado que quienes producen estos materiales tomen en cuenta al usuario y disminuyan los riesgos asociados con su uso.

Llamó a no olvidar, que el consumo responsable significa evitar o disminuir hasta donde sea posible, todo aquello que conlleve a un desperdicio y que provoque efectos negativos en el ambiente.