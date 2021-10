Recinto legislativo no es inclusivo: Gabriela Martínez

La diputada Gabriela Martínez Lárraga pidió a dos diputadas y un diputado que usaran silla de ruedas para que se desplazaran por el recinto legislativo de la plaza de Armas y pudieran constatar que no reúne las condiciones de infraestructura para personas con una discapacidad, ya que el elevador no funciona y no existen rampas.

Los diputados Yolanda Cepeda, Aranzazú Puente y José Luis Fernández vivieron en carne propia las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad que acuden al Congreso; dijo la diputada que “aquí es donde se crean y modifican las leyes y se habla tanto de Derechos Humanos, pero no hay accesos para ellos”.

Eran las 9:45 de la mañana y la sesión ordinaria estaba a punto de iniciar. Los legisladores fueron llamados al lobby del Congreso del Estado en donde tres sillas de ruedas los esperaban.

El Presidente de la JUCOPO, José Luis Fernandez, la Presidenta de la Mesa Directiva, Yolanda Cepeda y la legisladora panista, Aranzazu Puente, se sentaron y apoyados por otros compañeros apenas lograron llegar a uno de los pasillos que llevan a El Pleno.

La diputada Gabriela Martínez Lárraga, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género del Congreso del Estado, llevó a cabo un ejercicio con diputadas y diputados para visibilizar la necesidad de adecuar espacios públicos para personas con discapacidad que quieran acudir a realizar algún trámite o que laboren en los edificios públicos.

Comentó que no se puede hablar de inclusión cuando los espacios gubernamentales no son inclusivos, pues se excluye a todas las personas con discapacidad, impidiéndoles acceder a realizar sus trámites o incluso a trabajar, pues la mayoría de las oficinas gubernamentales no son incluyentes.

La legisladora consideró necesario sensibilizar a la sociedad, pues también la inclusión, es un tema que debe llevarse a cabo con la ayuda de toda la población.