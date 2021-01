Recientes homicidios en SLP no afectarán visita de AMLO: seguridad

Los homicidios que se han registrado de manera reciente en San Luis Potosí no impactan en la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a San Luis Potosí, toda vez que se trata de actividad de delincuentes menores.

Más bien se trata de ajustes entre consumidores o delincuentes menores de bandas delictivas, así se informo de fuentes oficiales de seguridad donde se destacó que siempre al inicio de cada año las bandas delictivas comienzan a reacomodarse, “además hay un movimiento de reajuste político porque vienen las campañas, y todo se conjuga”.

Local Inseguridad, culpa de todos: Mauricio Ramírez

Los homicidios, “no son relevantes porque dentro de todo, el estado es tranquilo, no es delincuencia organizada identificada como tal, son consumidores, son problemas entre ellos, no es un grupo especifico que esté haciendo esto u lo otro, no hay eso como tal que se haya identificado”.

Se reiteró que se trata de problemas y ajustes de cuentas entre consumidores, “son problemas entre consumidores, ajuste de deudas entre ellos, sin involucrar a personas que no tengan relación en el tema, es delincuencia menor pero dentro del consumo, son consumidores en sí, no hay una cabeza visible”.

Leer más de El Sol de San Luis

Local No para consumo de enervantes en pandemia

Local Entrega alcalde uniformes y equipamiento a la Policía municipal