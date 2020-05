Se mantendrán cerrados gimnasios y clubes de la ciudad: Secretaría de Salud

La titular de la Secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel, rechazó categóricamente la apertura de los gimnasios de la ciudad y los instó a mantenerse activos en sus casas, dado que las condiciones no están aptas para reanudar las actividades deportivas.

"Nosotros estamos en este cierre de mayo y principios de junio en el ascenso en la curva de la pandemia y si queremos bajar los casos que diariamente se están dando, depende de nosotros mismos y de la movilidad que tengamos, por eso es importante quedarse en casa", comentó de entrada.

Local SLP se acerca a 500 contagios por Covid-19

Enseguida dirigió un mensaje a los dueños de gimnasios que en esos momentos de la conferencia de prensa diaria sobre el informe del coronavirus en San Luis Potosí, se manifestaban en Plaza de Armas por la reapertura de su negocios.

"Yo creo que no nos podemos engañar, lo peor que puede hacer el ser humano es engañarse así mismo, si creemos que porque mi gimnasio va a trabajar con menos gente y con la cortina cerrada y nadie me va a ver, pues efectivamente nadie te verá, a lo mejor no te cierran o te dan una sanción (al negocio); el problema es que esos espacios cerrados y las superficies dan la posibilidad de que una persona asintomática o sintomática haya estado antes que tú y se suba a la misma bicicleta o tome un aparato y que deje allí el virus, y que tú lo tomes y obviamente por las mismas características del ejercicio que se realiza toques tus ojos, nariz o boca, pues te va a llevar a que te puedas contagiar.

Y eso es una realidad que te lo vas a llevar a casa (el virus) y puedes formar parte de las estadísticas, dentro de catorce días. Quizás tú estés sano y no contraigas la enfermedad, pero algún familiar tuyo sí. Por lo que no podemos engañarnos como sociedad y no podemos poner en riesgo nuestras familias", agregó.

Reiteró que las restricciones que se están dando es en razón de cuidar a la población, no es por molestar y porque no hagan actividad física en un gimnasio, sino porque se está en una contingencia que cobra vidas.

"Si esto no nos mueve o convence, no se entonces que puede hacernos conciente con la realidad que estamos viviendo. Sabemos de las consecuencias económicas que trae, pero esto va por encima de todo y si nos unimos saldremos más rápido de este problema. Sabemos de la importancia de la actividad física, pero entrenadores y futbolistas de alto rendimiento, hasta profesionales, lo están haciendo en casa con rutinas establecidas y algunas otras obtenidas en el internet. Ahí es más seguro que en un inmueble cerrado", concluyó.