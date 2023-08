Rechaza Guadalupe Torres ser candidato en las elecciones de 2024

Existen condiciones suficientes de gobernabilidad en todo el territorio de San Luis Potosí en la antesala del Segundo Informe de Gobierno, mismas que estarán vigentes al comienzo del proceso electoral en enero de 2024.

Así lo previó el titular de la Secretaría General de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, quien aseguró que “no existen focos rojos ni casos extraordinarios que supongan un riesgo a la gobernabilidad estatal”.

El funcionario estatal añadió que “la entidad llega a un segundo año administrativo de trabajo, en orden, con estabilidad y con resultados”.

Explicó que la clave está en el respeto, “de esa forma se ha conducido este gobierno con otros poderes, líderes de opinión, instituciones partidistas y actores políticos; y es con respeto y civilidad política como, dentro de poco, todos los involucrados deberán transitar el proceso electoral”.

En ese tema, descartó buscar la candidatura a la alcaldía de la capital potosina, y aseguró que espera vivir el proceso electoral desde su cargo “me siento muy honrado de que el gobernador me permita servir a los potosinos desde donde estoy”.

Insistió en que la Secretaría General de Gobierno exige mucho trabajo, “si hay empresarios y ciudadanos que apoyan la posibilidad de que yo busque alguna candidatura, pues se agradece el apoyo pero no, no es algo que tenga contemplado".

El encargado de la política interna en el estado afirmó estar contento con la responsabilidad que hoy ostenta, y que no le permite tener otro tipo de distracciones, “la dependencia demanda una atención total, por lo que no puedo estar pensando en otras cosas, tengo 14 años trabajando de la mano de Ricardo Gallardo y de su padre, y estaré aquí hasta el día en que me lo permitan”.

Finalmente, Torres Sánchez aseguró no tener una opinión con respecto a que el gobernador haya destapado a posibles perfiles para las elecciones del 2024.