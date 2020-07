Rebasa SLP los 7 mil casos por Covid-19, van 435 muertes; fallecen personas sin factores de riesgo

Siguen rompiéndose récords, no solamente en contagios de coronavirus, sino también en defunciones, al reportarse este domingo 16 decesos.

En el reporte diario del Comité Estatal de Seguridad en Salud, el vocero técnico, Miguel Ángel Lutzow Steiner, informó que hasta la fecha se han estudiado 23 mil 055 casos sospechosos de Covid-19, de los cuales 11 mil 018 fueron descartados, 4 mil 792 se encuentran en investigación, y 7 mil 245 casos han sido confirmados; de estos últimos, 435 han perdido la vida y 2 mil 389 han recibido su alta sanitaria.

De los 7 mil 245 casos positivos, 265 corresponden a este domingo, y se presentaron 75 en Ciudad Valles, 71 en la capital del estado, 15 en Soledad, 20 en Matehuala, dos en Santa María del Río, tres en Ahualulco, tres en Ciudad Fernández, nueve en Rioverde, cuatro en Ciudad del Maíz, tres en San Ciro de Acosta, tres en Tamuín, 23 en Tamazunchale, cuatro en Matlapa, dos en Tampacán, tres en Axtla, dos en Xilitla, cinco en Tancanhuitz, tres en Tanlajás, tres en Tanquián, y uno en cada uno de los siguientes municipios: Cedral, Guadalcázar, Venado, Tierra Nueva, Mexquitic, Zaragoza, Santa Catarina, El Naranjo, Coxcatlán, y Huehuetlán; así como dos personas que no residen en San Luis Potosí.

Estos 265 casos corresponden a 133 mujeres y 132 hombres que se encuentran en un rango de 13 a 92 años de edad, 264 de ellos tuvieron transmisión local, y sólo uno de los dos foráneos, se contagió fuera del estado.

Respecto a las defunciones, que en este reporte fueron 16, se trata de dos mujeres y 14 hombres; una de estas personas se encontraba entre los 25 y 44 años de edad, cinco estaban entre los 50 y 59 años, tres entre 60 y 64 años, y siete eran mayores de 65 años.

Estas personas radicaban, tres en San Luis Potosí, dos en Soledad, dos en Cedral, cuatro en Ciudad Valles, dos en Tamazunchale, una en San Martín, una en San Vicente y una en Tanquián; como factores de riesgo, en 10 de ellos fue la edad, en seis hipertensión, en cinco diabetes, en cuatro obesidad, en una enfermedad cardiovascular, y en dos no se encontraron factores de riesgo, por lo que Lutzow Steiner destacó que "no se puede confiar nadie, también fallecen personas que no tienen factores de riesgo".

La tendencia en ocupación hospitalaria permanece a la alza, y este domingo se reportaron 465 pacientes hospitalizados, 216 de ellos se encuentran estables, 188 graves y 61 intubados; 164 ya cuentan con resultado positivo a coronavirus, 13 negativos y 288 están pendientes de resultado. Con estas cifras, la ocupación en áreas Covid- 19 es de 38% y de 37% en las unidades de cuidados intensivos para pacientes Covid.

