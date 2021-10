Reanudarán revisión a ladrilleras; pocas están regularizadas

El Ayuntamiento capitalino reanudará la revisión a ladrilleras que, desde hace más de un año, suspendió la anterior administración y que fue aprovechada por sus operadores para seguir utilizando combustibles prohibidos, en especial las no regularizadas.

La Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos dio a conocer que, de entrada, se actualizará el censo que se dejó, que cita existen alrededor de 150 ladrilleras que operan solamente en la capital potosina, y que gran parte de ellas no están regularizadas, no cuentan con licencia de funcionamiento u operan en áreas no aptas para su actividad.

Lo primero, indicó personal de la dependencia, es reanudar la revisión de las que se tiene conocimiento, y verificar que estén ocupando para su combustión material amigable con el medio ambiente.

La inspección a las ladrilleras se había suspendido desde el año pasado, motivado por la pandemia por el Covid-19 y debido a que la mayor parte del personal de inspección dejó de laborar.

Durante ese tiempo, en la dependencia municipal se recogieron quejas por la operación de ladrilleras, principalmente en el norte de la ciudad, y que estaban operando a plena luz del día; se explicó que la mayoría de las veces funcionan en horario nocturno, para no ser detectadas con facilidad.

Cabe recordar que antes de la pandemia, durante la administración anterior se clausurar algunas ladrilleras e, inclusive, se destruyeron sus hornos, pero no se dio seguimiento a tales acciones.

