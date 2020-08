Realizarán XII edición del Foro de Siniestros de Amasfac

Con la finalidad de capacitar al sector de seguros, para que se informe sobre los procedimientos y el seguimiento que deben de dar a un asegurado en caso de un siniestro, la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, A.C. (AMASFAC) en San Luis Potosí llevará a cabo la XII edición del Foro de Siniestros, los días 27 y 28 de agosto.

Al respecto el presidente local del organismo, Manuel Ismael Alva Martínez, señaló que han identificado que en ocasiones los agentes de seguros no saben cómo actuar ante un percance de cualquier tipo, porque no conocen ampliamente los diferentes tipos de seguros, y los procesos que se deben seguir en cada caso.

“Nos puede decir ve y vende este seguro, pero no nos dicen toda la problemática que implica o todo el procedimiento a seguir a la hora de que el asegurado requiere de hacer uso del seguro; ahí es donde nos topamos en que no sabemos nada y eso se debe a que las compañías no capacitan, por eso nos preocupamos por hacer este foro, porque entran ajustadores, despachos de ajustes, y todos los involucrados en este sector”, expresó.

Apuntó que una de las principales finalidades de la Amasfac siempre será capacitar y profesionalizar a los agentes de seguros, por lo que constantemente están realizando talleres, conferencias y cursos; incluso la pandemia del Covid-19 no les ha impedido seguir adelante con su agenda, pues han continuado trabajando de forma virtual, y precisamente este foro también lo llevarán a cabo en línea para evitar aglomeraciones.