Realizan con padres de familia ejercicio para el regreso a clases en Preescolar Juan Escutia

Padres de familia del Jardin de Niños “Juan Escutia” fueron informados y capacitados sobre cómo sería un tentativo regreso a clases, y la mayoría no considera que actualmente haya las condiciones para que los niños acudan a las aulas.

Así lo confirmó la directora del plantel, profesora Sonia Gaviño, al informar que el lunes 21 de marzo se realizó este ejercicio entre padres y madres de familia, para lo cual fueron citados de manera escalonada, los papás de los alumnos de primer grado acudieron de 9 a 10 de la mañana; de segundo grado, 10 a 11 de mañana y tercero, de 11 a 12 de medio a día.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

“Se les informó sobre cómo se harían los filtros sanitarios a la entrada, cuando ya esté la autorización para el regreso a clases o bien, asesorías presenciales, básicamente eso se les explicó el modo de trabajar con las medidas sanitarias, que deben iniciar desde casa y luego al interior del plantel”, detalló.

Al mismo tiempo se les dio una hoja informativa y la cual debían firmar si estaban de acuerdo en hacerse responsables al mandar a sus hijos al preescolar y la mayoría no lo firmó, “los papás no están nada convencidos, no quieren exponer a los niños, la mayoría estaban indispuestos, se firmó una hojita de que ellos se harían responsables, de que traerían a los niños al kinder, muchos no lo firmaron”, explicó.

La profesora Sonia Gaviño, opinó que “es primordial la salud de los niños, cuidar ese aspecto, tener las medidas precautorias y mientras no autoricen el regreso a clases, la educación debe estar a distancia, esa es mi opinión personal”, sostuvo.

Por otro lado, en el plantel que se ubica en la colonia Tercera Chica, la profesora indicó que se realiza desinfecciones cada semana, y llegado el momento de impartir clases, las estrategias de cuidado tantos para los niños como para el personal que ahí labora, será utilizar gel antibacterial, jabón liquido, sanitas, tapete sanitizante a la hora de entrada, entre otras.