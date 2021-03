Rapiña de estructuras en puentes de la 57; usuarios piden vigilancia

A poco más de un año de la pandemia por el Covid-19, los estragos de la crisis hacen mella en todos los sectores de la sociedad, y por supuesto que las empresas han resentido los efectos, los trabajadores y hasta los gobiernos de las naciones. Y por su parte la iniciativa privada, le apuesta a buscar caminos nuevos para la recuperación económica.

Pero hay un sector de la población que muy probablemente carezca de apoyos económicos y de oportunidades de empleo y que ha optado por buscar el sustento diario, aunque no sea de la forma más legal, por un camino fácil, riesgoso y perjudicando a la población y al erario público.

Rafael Ruiz | El Sol de San Luis

A últimas fechas se observa en los siete puentes peatonales construidos en la carretera 57, el abandono en la infraestructura por el mantenimiento, las pintas de malvivientes que dejan huella a su paso, además de la rapiña de las diferentes estructuras protectoras.

Rafael Ruiz | El Sol de San Luis

Mallas que han sido quitadas por manos extrañas, además de llevarse también estructuras de pasamanos, marcos con protecciones, bases con tubos para el alumbrado, y todo cuanto sea de utilidad, seguramente para obtener algún dinero y poder reunir el necesario para el sustento diario.

Rafael Ruiz | El Sol de San Luis

Según los expertos en infraestructura, los delincuentes del antifaz negro, se llevan algunas piezas utilizando una cizalla manual con la que realizan cortes y se llevan tubos y demás estructuras.

Y como todo tiene un precio, el de la chatarra o de estos fierros está en 7.10 pesos por kilo para el que vende y para el que compra se encuentra en los 37 pesos por kilo, sin lugar a duda un gran negocio.

Rafael Ruiz | El Sol de San Luis

El puente ubicado frente a dos plazas comerciales es el que se encuentra más grafiteado, algunas de las pintas fueron hechas por gente profesional que conoce del oficio, pero también le faltan partes al pasamanos, lo que representa un serio riesgo para quienes cruzan por el lugar.

Rafael Ruiz | El Sol de San Luis

Y el paso peatonal elevado de más reciente construcción, frente a Plaza Sendero, es el que tiene menos daños y rapiña, seguramente porque es el que más se encuentra a la vista y por cierto de los más utilizados.

Rafael Ruiz | El Sol de San Luis

Los demás pasos edificados en la carretera 57 tienen usuarios en su mayoría por trabajadores de las empresas de la Zona Industrial, y algunos de ellos fueron entrevistados por El Sol de San Luis, como Carmen, quien dijo que hay horas en las que da miedo pasar porque se encuentran desolados y a veces con personas “que andan a las caiditas”, por eso ella prefiere cruzar pero en grupo de compañeras y compañeros.

Rafael Ruiz | El Sol de San Luis

Ernesto, operario de una de las tantas empresas dijo que nunca ha visto que corten la infraestructura protectora para robarla, pero que supone que lo hacen en horas desiertas, porque un día ven una malla y al otro nada, “ya se la llevaron, mejor que se pongan a trabajar en lugar de robar”, y pide a las autoridades que le pongan atención a los puentes porque al poco tiempo ya requerirán la reposición de muchos de sus aditamentos.

Rafael Ruiz | El Sol de San Luis

“Cómo es posible que se roben los tubos que tanto sirven para darnos protección, para no resbalar, para no caer, esto es culpa de las autoridades porque no ponen vigilancia, cuando menos deberían poner cámaras para ahuyentar a los delincuentes”, dijo tajante Catalina, empleada de la Zona Industrial.

Y ciertamente, la necesidad hace pensar en “trabajar”, en actividades no fáciles, pero que son ilegales y que le hacen daño a la población, ante la complacencia de autoridades por no planear cómo cuidar el patrimonio de la entidad potosina.

