Rancho La Libertad, entre aguas negras; piden apoyo al gobierno de Pozos

Habitantes de rancho La Libertad ya no saben a quién recurrir para que se solucionen sus problemas de aguas negras, pues el organismo operador de agua, Interapas, Soledad d Graciano Sánchez y ahora el nuevo de municipio de Villa de Pozos, no parecen tener intenciones de entrar al quite. Hoy esperan que el gobierno estatal se interese.

Vecinos de la localidad indicaron que, en su momento, durante una de sus visitas, se entregó al alcalde capitalino, Enrique Francisco Galindo Ceballos, algunas peticiones sobre bacheo, alumbrado y abasto de agua, en el que se incluía la petición para el entubamiento del canal de aguas negras -dirigidas a la planta tratadora conocida como Tanque Tenorio- que se desbordan frecuentemente, principalmente en temporada de lluvias.

Cabe destacar que hace tres años, al inicio de la administración municipal anterior, la entonces delegación de Villa de Pozos detectó que el cárcamo del Tanque Tenorio, ubicado a un costado de la planta tratadora, no operaba ninguna de las seis bombas que tenía instaladas y que el cárcamo de Rancho La Libertad, estaba en las mismas condiciones, es decir, ninguno podía desalojar el agua en temporada de precipitaciones.

Rancho La Libertad está enclavada en una de las zonas de mayores afectaciones cuando las lluvias se presentan, junto con otras localidades como Laguna de Santa Rita o el fraccionamiento Los Silos, éste último también con afectaciones similares por aguas negras.

De acuerdo con los afectados, en Rancho La Libertad se tiene el problema de las aguas negras, por el canal que las lleva a la planta tratadora; reconocieron que se ubican en el ahora municipio de Pozos, pero por su colindancia con Soledad de Graciano Sánchez también han solicitado apoyo de sus autoridades.

Por la llegada de nuevas autoridades, esperan en breve tener un acercamiento con el alcalde de Soldad, así como con la presidenta concejal de Villa de Pozos, y seguirán insistiendo en la intervención del Interapas en lo que le corresponda, como lo es el desazolve de la red sanitaria. También esperan involucrar al gobierno estatal.

De paso, los afectados solicitaron no ser olvidados tampoco en el tema de la seguridad, ya que en esa zona es frecuente el registro de incidencias delictivas, inclusive ya entrada la noche resulta difícil salir de casa a muchos de los vecinos.