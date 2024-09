"Raíces del Vino", evento para difundir la producción vitivinícola en SLP

Con el fin de recuperar y difundir la memoria enológica del Valle de San Francisco, subrayando su impacto en el paisaje, la cultura local y los esfuerzos actuales para revitalizar esta tradición, el martes próximo en el Centro Cultural Universitario Caja Real se realizara el conversatorio "Raíces del Vino en el Valle de San Francisco: un viaje por el patrimonio histórico y cultural".

A esta actividad se invita a población en general con el fin de que conozcan más sobre la producción vitivinícola en el estado.

El conversatorio contará con la participación de expertos en la materia, quienes ofrecerán una visión integral sobre la evolución y la importancia de la vitivinicultura en la región, como son el doctor Sergio Cañedo, Investigador del Colegio de San Luis, Cristóbal Martínez Maya, cronista del municipio de Villa de Reyes y la maestra María de los Remedios Pérez Zamora, Investigadora jubilada de la Facultad de Ciencias Químicas de la UASLP.

El Valle de San Francisco conocido hoy como Villa de Reyes en San Luis Potosí y San Felipe en Guanajuato, tiene una profunda tradición vitivinícola que data del siglo XVIII, cuando las haciendas de la zona fueron protagonistas en la producción de vino y aguardiente.

Estas actividades no solo contribuyeron al crecimiento económico de la época, sino que dejaron una huella cultural imborrable, digna de expandir no sólo en las nuevas generaciones, si no también a la población en general.

Este evento al que convocan la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, el ayuntamiento de Villa de Reyes, el Colegio de San Luis, Bodegas Guanamé y Casa Fronda, se realizará el martes 10 de septiembre de 2024 a las 12:00 horas en el Centro Cultural Universitario Caja Real.