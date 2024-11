Rafael Olivos líder del SNTSS asistió al 31° Consejo Seccional Ordinario en SLP

Tremenda regañada se llevaron los trabajadores de la delegación estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, durante la visita que hizo a San Luis Potosí, el líder del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, SNTSS, Rafael Olivos Hernández.

Este personaje regresó a San Luis Potosí, luego de que el pasado 31 de julio estuviera aquí para solicitar el voto de la base gremial para convertirse en líder, ahora lo hizo para participar en el trigésimo primer Consejo Seccional Ordinario al que acudieron 160 delegados sindicales y 46 estatutarios.

También asistió para escuchar el tercer informe de actividades y de tesorería de Claudio Salazar Hernández, secretario general de la sección XVIII por el periodo 2023-2024.

El evento se desarrolló en la unidad deportiva ubicada en la colonia Satélite de esta capital potosina, ahí aprovechó para llamar la atención a la base trabajadora porque muchos de los problemas que enfrentan, tienen que ver con la falta de comunicación, se habló de la caída de elevadores y de la escasez de ventilación en las áreas de trabajo.

Al igual, en su discurso reconoció que se enfrentan a problemas de salud mental “que también señalamos en la campaña y traemos un diagnóstico, se hizo una evaluación y tenemos más de 250 mil casos y tenemos muchísima patologías. Ahí estamos intentando activar la Comisión Nacional de Seguridad de Higiene y a la Subvenciones

También se reconoció que no se informa sobre la escasez de camillas en las Unidades de Medicina Familiar, pero no se alcanzó a escuchar dónde ocurren estos sucesos, porque los agremiados del la sección XVIII del SNTSS, pidieron a El Sol de San Luis, que se fuera de su evento, al no contar con invitación, aún y cuando, ellos de manera previa, hicieron pública la invitación a este evento en sus redes sociales.

A este sindicato se le ha cubierto desde que el médico Claudio Salazar andaba en campaña interna para ser líder gremial y hace poco también se dio cobertura al líder nacional cuando andaba en campaña en las cuatro zonas del Estado y ahora no quisieron atender a la prensa.