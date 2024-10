Rafa: el segundo intento fallido para cruzar la frontera con EU

Todavía no daban las 8 de la mañana, cuando los agentes de la Patrulla Fronteriza del sector de El Paso, Texas, recibieron un llamado en su equipo de radio comunicación. Habían avistado la incursión de indocumentados en el desierto americano, justo en lo que se conoce como Santa Teresa. Uno de ellos fue Rafa que desde tierra caliente quería cumplir el sueño de su hermana, tenerlo a su lado.

A un costado de las vías del tren por donde circula el infame Darien que viene desde el país de Panamá, están las montañas, desde lo lejos se veían correr dos hombres de mediana edad, los agentes de la seguridad fronteriza solo hicieron labores mínimas para rescatarlos, ya venían muy cansados, ahogados en sudor por los muchos grados farenheit de la mañana.

La prensa de reconocidos medios de comunicación de países como Colombia, El Salvador, Honduras, Guatemala y México, documentan que no ha cesado el fenómeno de la migración y que llevarlo a cabo sigue siendo un asunto de inseguridad integral. Quien lo realice de la forma ilegal, esta condenado al riesgo.

Patricia Calvillo / El Sol de San Luis

Entre lo inseguro de la zona, lo resbaloso de la arena, apenas se alcanzaban a ver dos hormigas que caminaban por el inestable suelo. Los múltiples agentes que llegaron al lugar, en camionetas y hasta en sus caballos, solo tenían que descender pues el cansancio ya había vencido a quienes como todos, querían mejores expectativas de vida.

Uno de ellos fue Rafa, hombre de mediana edad, proveniente del Estado de Guerrero, quien por sí solo se entregó a las autoridades -porque ya no le quedaba de otra, tampoco había para dónde correr-, ya no podía más, el calor lo venció. Llegó con otro mexicano que aseguró se encontró en su travesía, aunque nadie le creyó ese discurso, el migrante sabía muy bien sus derechos legales y pedía no ser grabado ni entrevistado por nadie. La migra no tiene derecho, porque no estaba cometiendo ningún delito, según insistía.

Cuando fue interceptado por los agentes migratorios se le colocaron esposas en las manos, lo hicieron brincar en medio de un alambre de púas que estaba en la zona. Todos lo tenían que hacer.

La impresión al verlo fue inmensa, chorreaba de calor, su camiseta era de varios días de puesta, al menos llevaba seis días en el monte.

Patricia Calvillo / El Sol de San Luis

Expresa que fueron varios los días que deambuló. Su pollero lo dejó en el monte desértico y le pidió correr hasta no poder. Me dijo corre hasta la M. Sin embargo lo agreste de la zona hizo que tuviera que dimitir.

Al ser interceptado por los de la Patrulla, argumenta que no le da temor el proceso de reparación, pues es la segunda ocasión en que le ocurre. Incluso dice no inmutable, pero parece todo lo contrario. Lo que le inquietaba era la reacción de su hermana, ya que ella fue la que le pidió volver a intentar cruzar de manera ilegal.

Los cariños hicieron que su hermana pagará cantidades millonarias para poder tener a su hermano cerca. El Sol de San Luis, cuestionó a este connacional sobre su travesía, le tomó varios días hacerlo. Esta es su segundo intento, lo hizo por su hermana, comentó.

Rafael Neri de Chilpancingo, Guerrero, salió hace 15 días de su casa, llegó a la frontera de Ximena, Chihuahua, donde duró seis días abandonado en una bodega y llegó hasta El Paso, Texas, “ella me dijo que me viniera, ella pagó, la neta no sé cuánto, ella me dijo inténtalo. Esta es la segunda vez que lo intento, ellos me iban diciendo cuándo intentar -los coyotes pero no quiso decir quiénes-”.

Patricia Calvillo / El Sol de San Luis

Señala que son los traficantes de personas quienes les dicen por qué rutas se van a trasladar. La idea en general es lanzarse en cuanto vean que la Border Patrol está descuidada. La suerte no estuvo del lado de este hombre que llegó deshidratado a la zona de Santa Teresa, pero lo que advierte este agricultor de maíz, que ya no volverla a cruzar porque le fue extenuante este proceso. La línea divisoria entre la vida y la muérete siempre estuvo ahí.

Cuando los medios de comunicación quisieron platicar se prestó a ello, argumentando que ya ha tenido encuentros con la Patrulla Fronteriza y conoce el proceso de devolverse a casa.

Se le ofreció agua inmediatamente, pero se le pidió no tomarla a montones, podría generarle problemas a su salud, hubo quien intentó darle un alimento pero no fue permitido.