Radiación UV en SLP: ¿cuándo es más intensa y cómo protegerte?

A veces su intensidad y calor puede llegar a ser molesto y hacerte sudar de más, sobre todo en la temporada de calor, y más si eres parte del “Team Frío”; sin embargo, el planeta y su habitantes son dependientes del sol, ya que sin este no existiría vida sobre la tierra.

Los humanos necesitamos exponer nuestra piel de vez en cuando al sol, una de las razones principales, es que el astro rey es una buena fuente natural de vitamina D para el cuerpo: ayuda a que el organismo pueda absorber el calcio, necesario para mantener los huesos fuertes y sanos.

Sin embargo y, como muchas cosas en la vida, todo debe ser con medida y bajo las medidas preventivas correctas.

En ese sentido, la dirección de Protección Civil municipal de San Luis Potosí advirtió que seguirán las altas temperaturas en la capital en los próximos días y explicó que el índice UV es la medida de la intensidad de la radiación ultravioleta solar, la cual empieza en 0, pero conforme aumenta su valor, más peligrosa es para la salud.

¿Qué pasa si me expongo mucho tiempo a la radiación solar?

De acuerdo con la Secretaría de Salud del gobierno federal, cuando nos exponemos de manera prolongada a la radiación UV, podemos presentar efectos en nuestra salud, al grado de desarrollar cáncer de piel o hasta cataratas en los ojos, entre otras cosas.

¿Qué nivel de radiación es óptimo para el cuerpo?

De acuerdo con la dependencia, el índice UV se mide en diferentes escalas, del 1 al 2 no es necesaria ninguna protección; mientras que del 3 al 7 ya es recomendable tomar medidas como mantenerse en la sombra, usar crema protectora y de ser posible, un sombrero; sin embargo, del nivel 8 en adelante ya es necesaria una protección extrema, en este punto se recomienda mejor no salir a la calle, y de hacerlo, es necesario buscar la sombra, y el uso de algún bloqueador solar y sombrero pasan a ser 100% necesarios, aquí te dejamos un gráfico:

Radiación solar en San Luis Potosí para los próximos días

De acuerdo con la plataforma tutiempo.net, la radicación más alta en San Luis Potosí para los próximos días será a las siguientes horas, esto aplica siempre y cuando el cielo se encuentre totalmente despejado

Miércoles 5 de junio

Los niveles de los que más te tienes que cuidar empezarán desde 10:00 am hasta las 4:00 pm, alcanzando índices de radiación UV que van de los 5 al 12, siendo entre las 11:00 am y las 2:00 pm las horas cuando se alcanzan los niveles más peligrosos.

Jueves 6 de Junio

Para este día los niveles más altos empiezan desde las 10:00 am alcanzando 7 puntos, a partir de las 11:00 am alcanzarán los 12 puntos y prevalecerán así hasta las 2:00 pm, descenderán hasta las 5:00 pm cuando llegue a los 2 puntos, cuando ya no es necesaria la protección solar.

Viernes 7 de Junio

Los índices ultravioletas más peligrosos de este día empiezan a partir de las 10:00 am con 7 puntos, a las 11:00 am y hasta las 14:00 horas subirán a 12 puntos y terminarán de bajar hasta las 5:00 pm cuando lleguen a 2 puntos.

Recomendaciones de la Secretaría de Salud Federal para protegerte de los altos índices UV en SLP:

Evita asolearte entre 11 am y 4 pm.

Viste ropa suelta de colores claros y manga larga.

No realices actividades físicas intensas bajo el sol.

Toma agua simple aunque no tengas sed.

Permanece en la sombra y en lugares frescos.

Usa protector solar (mínimo F15).

Utiliza lentes de sol, gorra o sombrero.

