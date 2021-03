“Quiero trabajar como su gobernadora”: Mónica Rangel

Mi proyecto tiene visión de generaciones y no solo de seis años, ustedes deben dar continuidad al plan de trabajo y a la transformación del país, “no podemos dejar caer a nuestro México ni podemos permitir que se caiga San Luis Potosí”.

Al encabezar un encuentro con coordinadores operativos territoriales en el municipio de Rioverde, la candidata de Morena a la gubernatura de San Luis Potosí destacó que, como gobernadora, buscará trascender atendiendo a la gente.

Que quede claro, dijo, “Mónica Rangel no viene por el cargo, viene por el encargo, yo no vengo a Rioverde a pedir su voto porque quiera ser gobernadora, quiero pedir su voto para que me den la oportunidad de trabajar como su gobernadora”.

Ante esto advirtió que necesita a la gente de su lado “porque como gobernadora necesitaré ciudadanos como ustedes, que vigilen que se cumplan las acciones que benefician a la gente y que para nuestro gobierno primero estarán los pobres, porque si no los ayudamos se mueren y porque si no trabajamos por ellos San Luis se va a hundir”.

Pidió a sus coordinadores que compartan con todos: “los logros que ha tenido la cuarta transformación y lo que ha hecho nuestro presidente, denle a conocer a aquellos hombres y mujeres de esta noble tierra que vamos a representarlos, porque Morena no es un partido, es un movimiento que va sumando gente para poder hacer más grande la atención de la gente”.

Finalmente Rangel Martínez anunció que además de los tres ejes principales de su gobierno, que serán: apoyo a mujeres, empleos y seguridad; habrá un programa muy amplio para atender a las y los jóvenes: “tenemos que darles atención integral, tenemos que recuperarlos, pero antes tenemos que atacar el problema desde abajo porque cuando un joven se está preparando y estableces espacios para que pueda desahogar su energía”.

Por eso es por lo que trabajaremos, concluyó, para que esos espacios se llenen con deporte, arte y cultura, y prometo que la denominada “Casa San Luis” se convertirá en una escuela de artes, danza y oficios, “para atender a las y los jóvenes del estado de San Luis Potosí”.