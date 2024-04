Quemaduras en los ojos, entre los daños que puede causar un eclipse de sol: HC

Es totalmente inseguro ver directamente el eclipse solar que tendrá lugar el próximo 8 de abril, pues puede generar agujeros en los ojos. Lo recomendable es verlo a través de los noticieros, según recomienda Claudia Karina Martínez Hernández, especialista oftalmóloga.

La especialista del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", mencionó que nunca se debe de ver directamente al sol, pero ahora que va a ser el eclipse, con menos razón, debido a que puede generar graves afectaciones a la salud, "porque como se disminuye un poco la cantidad de luz que hay, nuestra frecuencia de parpadeo, también es menos, además de que nuestros ojos, las estructuras que tienen van a producir como una especie de lupa donde se van a condensar más los rayos de luz y estos van a producir quemaduras e incluso agujeros dentro de nuestros ojos".

Justamente estas quemaduras o estos agujeros se pueden producir en el área de mayor visión, y eso va a producir una disminución grave en la agudeza visual, y sobre todo en la visión central, lo que puede producir que tengamos una especie de mancha justo en el centro de la visión, y entonces no vamos a poder ver correctamente.

Sobre el uso de lentes especiales para ver este tipo de fenómenos naturales, refirió que tampoco son recomendables porque básicamente no sirven "pues estos lentes no van a tener filtros adecuados que no van a funcionar para proteger estos rayos de luz e incluso nuestras gafas, pues van a producir mayor condensación de la luz y no van a funcionar, y los lentes polarizados, pues no tienen el filtro adecuado para prevenir que todos estos rayos pasen a través del ojo y que no se produzcan estas estas lesiones".

Reconoció que existen algunos dispositivos que sí se pueden utilizar pero son altamente especializados, como son las gafas ISO 12312-2, que fueron hechas en 2015, y que están diseñadas específicamente para ser utilizadas durante los eclipses "esas gafas si tienen filtros adecuados para tolerar los rayos para que no puedan entrar dentro de nuestros ojos".

Su principal sugerencia ante la curiosidad de la población que seguramente querrá observar este fenómeno de la naturaleza que pocas veces ocurre, es que lo vean a través de las noticias, en las televisiones o en algunos otros programas, "no se recomienda tampoco ver el eclipse de manera indirecta a través de los reflejos del agua, o a través de por ejemplo intentar grabarlo con el celular, porque esos mismos rayos de luz pueden quemar las ondas de nuestros teléfonos celulares o de nuestros dispositivos. Entonces lo mejor es verlo a través de dispositivos, que si estén hechos para verse. Las cámaras que van a grabar este tipo de evento, a través de noticiarios o a través de algunas pues otras televisas o algunos otros programas que lo van a transmitir, tienen cámaras o tienen equipo especializado que pueden grabar este tipo de eventos, pues solamente la recomendación, no ver directamente el eclipse, ni tampoco verlo de manera indirecta a través de dispositivos que no sean adecuados para su visualización".