Que se sancione a El Mijis: Pueblos Indígenas de SLP

El tema de Pedro César Carrizales Becerra “El Mijis” no termina con la pérdida de su candidatura, sino que se le debe sancionar por haber utilizado documentos apócrifos, advirtieron representantes de comunidades indígenas.

Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le retiró la candidatura por representación indígena a “El Mijis”, representantes de la comunidad mazahua y del Observatorio Indígena celebraron la resolución pero advirtieron que esto aún no termina, pues piden que el diputado con licencia sea sancionado por haber tratado de usurpar la identidad indígena con documentos apócrifos y que si regresa al Congreso, se entable juicio político en su contra.

New Articles “Que tenga tantita madre” le pide diputada al “Mijis”

Claudia Hernández Herrera, representante legal de comunidades indígenas, destacó que fueron seis juicios de protección de los derechos político-electorales, los que se promovieron en contra de la candidatura de “El Mijis”, y que en su resolución, el tribunal dio vista a la Fiscalía General de la República para que investigue el posible uso de documentos apócrifos, lo que dijo, debe ser un llamado a otros actores políticos para que se abstengan de recurrir a este método “porque la justicia llegará”.

Explicó que el diputado puede solicitar su autoadscripción indígena al igual que cualquier ciudadano, sin embargo en este caso se requiere de una autoadscripción calificada para garantizar una verdadera representatividad de los pueblos originarios, pues ello implica que hayan vivido en una comunidad, que hayan ocupado un cargo en ella, ya sea que hablen o no una lengua, pues lo importante es que “sientan las necesidades de las comunidades”.

En el mismo sentido, advirtió a Morena que si en la sustitución de la candidatura pretende imponer nuevamente a una persona que no represente a las comunidades o no cumpla los requisitos, se volverá a impugnar; agregó que ya hay rumores de que pretenden dar la candidatura a una ex reina de la feria de Ciudad Valles, y apuntó que para ocupar este lugar, además de ser indígena, debe ser una persona del mismo género de quien fue retirado, ya que de lo contrario se movería toda la lista de candidaturas.

En su caso, Vicente Domingo Hernández, representante de la comunidad mazahua, recordó los principios que pregona Morena: no mentir y no robar, cosas que dijo, “es lo primero que hace”, por lo que llamó al partido a terminar con las mentiras y falsedad, “que ya no haga simulación, que no discrimine” y la candidatura se entregue a un verdadero representante de las comunidades indígenas.

Soledad "El Mijis no nos representa", habla colectivo Makawani Totlahtol

Local Seré candidato por petición de líder nacional: Mijis