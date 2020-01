"Que propósitos de año nuevo sean para aprender y ser mejores personas": Arzobispo

Una de las costumbres más populares al inicio de cada año nuevo, es que las personas definan propósitos que esperan cumplir a lo largo de los meses, no obstante el Arzobispo de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, Jesús Carlos Cabrero Romero, recomendó a los feligreses sólo fijarse tres propósitos que puedan realizar y que estos estén enfocados en “aprender de nuestros errores” y ser “mejores seres humanos”.

“Cada quien conoce su corazón, su situación personal y familiar, su propósito también en su desempeño dentro de la sociedad, yo diría que no hagamos más de tres propósitos porque tenemos otra realidad; no soy pesimista pero la realidad es la fragilidad, ojalá esos tres propósitos vayan en la línea de mejorar, de cambiar, y sobre todo sacar provecho de los errores que tuvimos y no desanimarse”, expresó.

Manifestó que este 2020 que recién inicia “es una nueva oportunidad que se nos da para tratar de ser mejores”, y sobre todo para poner en práctica la experiencia adquirida de nuestras vivencias que tuvimos el año pasado; en ese sentido apuntó que es importante ver con optimismo este año nuevo, par que los propósitos que buscaremos cumplir “salgan de un corazón noble, generoso y transparente” y sean beneficio de nosotros mismos, nuestras familias y la sociedad en general.

“Muy oportunos son los propósitos, en este día que celebramos a los Reyes Magos regálense a sí mismos el cumplimiento de esos propósitos, regálenle a la sociedad lo mejor de ustedes para que así vayamos saliendo de tantos baches, vayamos subsanando bien para que todos tengamos caminos y derecho de ser partícipes del encuentro oportuno, y del alcance de lograr cada día mejores metas y mejores trabajos”, añadió.