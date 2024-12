Que paisanos sean bien recibidos por autoridades y ciudadanos, pide Arzobispo

Ante el retorno de paisanos que se espera para esta temporada decembrina, el arzobispo de San Luis Potosí, Jorge Alberto Cavazos Arizpe llamó a que sean bien recibidos por la población y las autoridades, y además pidió porque existan buenos acuerdos a nivel internacional con Estados Unidos para que no se vean afectados en su estancia en el vecino país del norte.

Cavazos Arizpe indicó que con el triunfo de Donald Trump para regresar a la presidencia de Estados Unidos "todos estamos a la expectativa, porque un ser humano merece tener una vida digna y grande como Cristo lo ha manifestado para todas las personas, sin excepción; y hay decisiones que pueden afectar una vida digna, una fuente de empleo, de oportunidades para allegarse lo más necesario, y la alegría de vivir en familia, tener proyectos y oportunidades verdaderas".

En ese sentido, dijo que "le pedimos a Dios que haya buenos acuerdos (entre México y Estados Unidos) porque sabemos que hay muchos hermanos mexicanos que están allá por esta necesidad, por situaciones de pobreza o de falta de oportunidades en nuestro país y Centroamérica, y también que aquí se generen oportunidades de un empleo estable, salud digna, de educación a la altura".

Igualmente llamó a la población a que los paisanos sean bien recibidos, "tienen el derecho de venir a pasar un momento de alegría familiar, de celebrar la fe, de compartir sus esfuerzos y alegrarse en la tierra donde han nacido", por lo que también pidió a las autoridades que los caminos estén bien cuidados y que no existan extorsiones en su contra, "es injusto que se le quite en el camino después del esfuerzo, de estar alejado, de todo lo que padecen, pidamos para que no suceda esto y que las autoridades encargadas de la vigilancia estén atentas a que no se den esas cuestiones, y que si alguien lo padece se pongan a la vista los teléfonos para denunciar esas irregularidades".

Finalmente, el Arzobispo de San Luis Potosí invitó a que el tiempo de adviento -que inició este domingo-, "nos ayude a aprender el sentido de las celebraciones litúrgicas, a unirse en familia, reafirmar los propósitos" y que más allá de lo material, lo central sea el amor, la paz, la alegría de estar con Dios y de estar en familia.