Que no le han ofrecido candidatura, insiste Juan Carlos Valladares

Juan Carlos Valladares Eichelmann negó una vez más, tener algún proyecto político que lo lleve a dejar la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

La semana pasada, el gobernador del estado mencionó como un posible buen candidato para la Alcaldía de la Capital, al titular de la Sedeco, quien cuestionado al respecto, agradeció que el mandatario estatal valore el trabajo que ha hecho al frente de la dependencia.

Respecto a la candidatura, insistió una vez más en que no ha recibido invitación de ningún partido político para participar en el próximo proceso electoral y que tampoco cuenta con algún proyecto en lo personal.

Aunque precisó que no es militante del Partido Verde y por ende, tiene la posibilidad de participar con el respaldo de cualquier otro partido que se lo proponga, manifestó que trabaja con un equipo que pertenece al PVEM y por ende “no podría estar viendo otros proyectos, porque creo que no sería ético de mi parte, no sería bueno desestabilizar el proyecto del gobernador del cual soy parte”.

Aunque descartó tener un proyecto personal, señaló que en caso de recibir alguna propuesta para participar en la próxima contienda electoral, tendría que analizar en su momento de qué se trata, cuáles son los objetivos y qué podría aportar él, para tomar una decisión al respecto.

Valladares Eichelmann indicó que por lo pronto, lo que corresponde es continuar trabajando bien para mantener la percepción positiva que tienen el gobernador y la ciudadanía, acerca de él.

Cabe recordar que así como mencionó a Valladares Eichelmann, el mandatario estatal también señaló que el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesore) pudiera ser un buen candidato para contender por la Alcaldía capitalina.

Los señalamientos del gobernador han ido acompañados de un llamado para que los funcionarios que deseen buscar una candidatura, se separen del cargo que ocupan en la administración estatal.