Que mujer gane más dinero, motivo principal de anulación de matrimonio religioso: Iglesia

Que la mujer gane más dinero que el hombre es la principal causa por la que feligreses piden la anulación del matrimonio religioso a la Iglesia, informó el arzobispo de San Luis Potosí Jorge Alberto Cavazos Arizpe.

El Arzobispo de San Luis Potosí reconoció que ha disminuido el interés por contraer matrimonio religioso, sobre todo en algunas regiones de la frontera del país, y aunque en San Luis Potosí este tema no es tan frecuente como en aquella zona, dijo que se busca apoyar a las parejas a través de la Pastoral Familiar para que reciban consejos certeros por parte de los llamados matrimonios encargados, "para poder llevar su matrimonio a la alegría de proponerse sueños transmitir la vida perdonarse queremos apoyarles previo y posteriormente al matrimonio".

Mencionó que entre las principales causas que exponen las parejas para solicitar la disolución del matrimonio, se encuentra el hecho de que la mujer gana más que el hombre, "y eso es causa de un conflicto interno"; también porque no hubo una buena preparación en el noviazgo, no se conocían bien, "incluso en los primeros días se dan cuenta que la persona con la que se casaron no es la persona que conocían".

Y es que señaló que hay casos en los que durante el noviazgo, las parejas salen o conversan, pero "no se profundiza en lo que se piensa del amor ser matrimonio de ciertos valores porque van a convivir siempre".

Otras causas son: temas de violencia en la pareja, pérdida de empleo e infidelidad. Sobre ésta última, señaló que al haber infidelidad el matrimonio se considera disuelto de inmediato "porque no había amor, se ha fallado a lo más profundo".

Cuando una pareja solicita la anulación del matrimonio religioso, se realiza una entrevista a cada persona por separado y hacen un escrito donde expresan las razones; si posteriormente alguno quiere contraer matrimonio nuevamente, se le pide un testimonio psicológico que avale que son capaces de llevar a cabo adelante una relación matrimonial.