Que Marko Cortés asuma las consecuencias por calumniar al Gobernador: PRI

La secretaria general del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional diputada Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, advirtió al presidente nacional del PAN Marko Cortés, que asuma las consecuencias por calumniar al gobernador del estado Ricardo Gallardo el fin de semana durante su visita a San Luis Potosí.

“Marko Cortés no es la instancia correspondientes para que nadie le demuestre si es culpable o inocente de alguna situación, mas bien que asuma las consecuencias de lo que está diciendo, no me gusta hablar del pasado, Ricardo Gallardo Cardona es mi amigo, es un aliado de mi distrito y del Poder Legislativo”, expuso.

Sobre la posibilidad de que el PAN haga candidatos a dos personajes del ex partido Redes Sociales Progresistas, la legisladora manifestó que “más bien hay que saber qué piensan los personajes del PAN donde hay muchos que merecen ese lugar porque los priístas somos muy institucionales, cuando vienen nuestros líderes primero le informamos a la militancia y no andamos haciendo nada en lo oscurito”.

De la posibilidad de que el PAN proponga a sus candidatos propios en las próximas elecciones como lo dejó entrever el líder nacional de ese partido Marko Cortés, la secretaria general del PRI señaló que “también el PRI tiene buenos candidatos que pueden dar la batalla en lo que viene, de los nadie debe tener duda”.

“Si bien es cierto el PAN es un instituto político es sumamente importante, en el 2024 la gente votará por la persona, es cierto que los partidos son importantes y necesitamos aliados para ganar las elecciones; en San Luis la alianza sigue vigente y estoy segura de que con Acción Nacional seguirán los grandes acuerdos”.

Cepeda Echavarría también defendió a su líder nacional Alejandro Moreno ante la reactivación del juicio político en su contra y señaló que “él tiene todo el apoyo de la secretaria general del partido en San Luis”.