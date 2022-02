Qué hacer con una hernia

Si usted se ha detectado una bola o bolita en su cuerpo, puede ser una hernia. Una hernia es una abertura u orificio por donde sale el contenido de alguna de las cavidades del organismo humano.

Dada esta definición, puede haber hernias en la cavidad craneal, es decir se puede herniar el cerebro, lo cual resulta mortal. Puede haber hernias en la cavidad torácica, lo cual es raro pues las estructuras óseas, o sea los huesos que la rodean le dan gran solidez a su pared.

La cavidad abdominal es la que más se ve afectada por este tipo de padecimiento, ya que su pared está formada por estructuras musculares, además, durante la formación del bebé dentro del vientre materno, la pared abdominal se va formando de tal manera que pueden quedar orificios que a la larga se transformarán en una hernia, aunque no sea inmediatamente después del nacimiento, lo que explica el viejo dicho: “el que nace panzón, aunque lo fajen”. Luego entonces, tendré que decir que las hernias se presentan en todas las edades. En el niño, son frecuentes las hernias que se hacen en el ombligo. El cordón umbilical entra al abdomen por donde luego se hará la cicatriz umbilical, misma que puede tener una forma saltona o ser un orificio muy coquetón y sexi.

Antes se decía que el fajar a los bebes era la prevención para que no hubiera una hernia, y había diferentes modelos de fajeros, todos adornados con motivos infantiles, en azul o rosa, según niño o niña, no había de otros colores. Lo cierto es que no es verdad y la presencia de una hernia depende de lo grueso del cordón umbilical y de la formación de la pared abdominal alrededor del ombligo. En este orificio umbilical, puede formarse una hernia. Sin embargo, dependiendo del tamaño, se puede manejar conservadoramente al bebé hasta los cinco años, tiempo en que el orificio del ombligo puede cerrar, esto no aplica para hernias umbilicales grandes o malformaciones de la pared abdominal en donde el defecto es muy grande y prácticamente no hay protección para los intestinos, estos problemas requieren solución por un cirujano pediatra y no son sencillos de resolver.

Otro tipo de hernias que se presentan en la infancia son las de la región inguinal. Estas hernias son más frecuentes en los varones, ya que se relacionan con la formación y descenso de los testículos, dídimos o compañeros, hacia la bolsa escrotal de ambos lados, y que al pasar por el canal inguinal, pueden dejar un orificio muy amplio que favorezca la aparición de una hernia inguinal. Sin embargo, también se pueden presentar en las mujeres.

Es importante para los padres que se haga una revisión del recién nacido y se mantenga la observación del niño durante el primer año, pues en la región inguinal se pueden detectar problemas muy serios, como sería la presencia de una hernia o que el testículo no haya descendido adecuadamente y se mantenga dentro del canal inguinal, lo que requiere un tratamiento quirúrgico para preservarlo y por lo tanto preservar también la fertilidad.

La hernia inguinal en el niño, debe ser tratada en cuanto se haga el diagnóstico. El tratamiento es quirúrgico y obviamente requiere de anestesia general.

No hay qué esperar a que las hernias tengan una complicación y requieran cirugía de urgencia. Puede ser que la hernia se complique al meterse un intestino dentro de ella y estrangularse, es decir se aprieta tanto que deja de llegarle adecuadamente la sangre a esa parte del intestino y entonces se produce dolor intenso y el intestino sufre isquemia, es decir el área “muere” y puede haber perforación, lo que llevaría al infante a una cirugía más complicada y urgente. No hay qué esperarse a que esto suceda y lo mejor es resolver el problema en cuanto se detecte la presencia de una hernia inguinal.

Aunque las hernias pueden presentarse en cualquier edad en los niños, los que fueron de pretérmino o mejor conocidos como prematuros, pueden ser más propensos a tener hernias. Como se ve, aunque el niño sea pequeño, no necesariamente el problema es del mismo tamaño.