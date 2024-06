¿Qué está pasando con la carrera de Medicina en la Universidad Potosina SC?

La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado ha atendido puntualmente las inquietudes de madres y padres de familia de alumnos pertenecientes a la Universidad Potosina, institución que ha anunciado encontrarse en el proceso de regularizar su Registro de Validez Oficial en la carrera de Medicina.

Así se informó a El Sol de San Luis este jueves desde el área de comunicación de la dependencia, misma que refirió la reunión y diálogo que sostuvieron -desde el miércoles pasado- en el Museo Laberinto, con familiares, alumnas y alumnos, para dar seguimiento y plantear soluciones posibles.

No existe encubrimiento como se ha señalado, afirmaron, “la Universidad Potosina desde hace dos años no cuenta con el Registro de Validez Oficial (RVOE), la situación estriba en que el dueño de Universidad Potosina SC vendió su registro a otro particular, que se quedó con el negocio original en Constitución, el cual -por cierto- ya nada tiene que ver”.

Luego de la venta se van a otro edificio en avenida Carranza y aparentan ser una extensión de la conocida escuela, porque cuando se vende una razón social no forzosamente se vende el nombre, el cual, en este caso, permanece sin cambios.

Cabe aclarar que el RVOE de carreras es intransferible, por lo que el de medicina se fue hacia las nuevas instalaciones.

Sin embargo, en 2019 hubo un cambio a nivel federal, en el que se establece que para otorgar este tipo de registro en carreras de “ciencias de la salud” tiene que haber un permiso federal, que nunca tramitaron y es con el que no cuentan.

Lo que hizo la Universidad Potosina fue asegurar que, mientras impartía la citada carrera, se regularizaría, “mientras brindaba clases en lo teórico”, dijeron.

A la SEGE, de 2019 a la fecha, nunca le notificaron ni le dieron vista que tenían alumnos inscritos, “es el caso de muchas universidades, que pagan el RVOE hasta que los alumnos se gradúan; hasta entonces llevan los papeles y se regularizan, a pesar de ser una matrícula que debe revalidarse cada año, lo que parece ser el caso; nunca se presentó nada ante la dependencia y se les vino el tiempo encima con la primera generación”.

Explicaron que lo que falta es regularizar toda una serie de requisitos en la nueva ubicación para poder dar de alta la carrera “si eso se cumple se da de ata la escuela y se validan los estudios”, que es lo que les interesa a las madres y padres de familia, por lo que se les propuso vincularlos con instituciones de Salud para seguir con sus prácticas.

Ante la desesperación de los interesados, quienes quisieran una solución inmediata, se dijo que esto es imposible, “va a llevar tiempo, hay que esperar a que se regularice el permiso de operación, que se valide todo desde el 2019, y entonces ya no tendrán problema pues el plan de estudios sigue vigente”.

Finalmente desde la SEGE se aseguró que “la escuela tiene suspensión temporal, lo cual no significa dejar de dar clases a quienes ahí ya estudian, pero sí el no inscribir a nuevos alumnos”.









