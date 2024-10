PVEM y MORENA, principales “cacha militantes” de otros partidos en SLP

El llamado “chapulineo” ha garantizado la supervivencia política de algunos personajes potosinos que, al no encontrar oportunidad de seguir creciendo en los partidos donde militaban o bien, en busca de obtener diversos beneficios como recursos cuando son alcaldes o candidaturas cuando no se les otorgaban, decidieron emigrar a institutos políticos en crecimiento.

En San Luis Potosí, del 2018 a la fecha ha sido más notoria esta actividad, sobre todo cuando en lo local, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) empezó a tener un crecimiento muy importante y el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) incrementó su presencia en algunas regiones del estado.

Entre los casos que más impacto mediático han causado, destaca el de Ricardo Gallardo Cardona que, siendo diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el 18 de Febrero de 2019 renunció para cambiarse a la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) del que dos años después sería su candidato al gobierno del estado.

Con él, se fueron los diputados federales Lillia Villafuerte, Luz Estefanía Rosas, Carlos Torres Piña, Emmanuel Rete, Mauricio Toledo, Héctor Serrano –hoy líder del Grupo Parlamentario en la LXIV Legislatura- Raymundo García y Javier Salinas. Así, la bancada perredista se vio gravemente disminuida y apenas en este año, el partido del sol azteca perdió su registro.

Cándido Ochoa Rojas (QEPD), con una militancia priísta de toda la vida, partido que le dio los cargos que desempeño en la administración pública, renunció para sumarse y dirigirse al PVEM de manera interina en el estado; fue diputado federal y local de mayoría en los periodos 2015-2018 y 2018-2021, respectivamente; secretario general de Gobierno del Estado de San Luis Potosí de 2012 a 2015 y procurador General de Justicia de 2009 a 2011; fiscal electoral del Estado de 1999 a 2000; consejero estatal Electoral Ciudadano de 2000 a 2004; también, fue secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 1989 a 1993. Murió en Abril de 2022.

Ricardo Gallardo, como candidato, empezó a sumar muchos perfiles de otros perfiles a su campaña, a cambio de candidaturas. Sonia Mendoza Díaz, ex senadora, ex diputada local y federal, ex candidata a gobernadora entre otros muchos cargos obtenidos como militante del PAN, se fue de ese partido junto con unos 12 liderazgos como Adrián Ibañez, Rogelio Arteaga, Arturo Ramos, Carmen Ledezma y Rebeca Suárez Terán.

Se fue al PVEM que la hizo diputada federal; en las pasadas elecciones del 2 de junio, contendió como la candidata de ese partido a la presidencia municipal de la capital y actualmente se asegura, tendrá una secretaría en el gobierno del estado.

Una vez que el PVEM ganó la gubernatura con Ricardo Gallardo Cardona, el transfuguismo político fue frenético. Todos han querido ser aceptados y algunos lo han logrado. Dos ex secretarias generales del PRI estatal, se fueron al PVEM y hoy tienen posiciones importantes. La ex diputada Rosa María Huerta es regidora en Rioverde y la ex diputada Yolanda Cepeda Echevarría es Secretaria de Turismo en el gobierno estatal.

Y entre los alcaldes que ya son Verdes están Baltazar Tello Pérez, alcalde electo de Rayón por Movimiento Laborista (PML); Marcelino Bautista Rincón, de Tamuín por PML; Rodolfo Loredo Hernández, de Ciudad Fernández por Morena; Sergio Alberto Izaguirre Ponce, de Lagunillas por Movimiento Ciudadano (MC); Emiliano Zapata López, de Villa de Guadalupe por el Partido de la Revolución Democrática (PRD); Rosa Angélica Martínez Linares, elegida en Ciudad del Maíz por Nueva Alianza (NA); Omar Alberto Soni Bulos, de Coxcatlán por Movimiento Ciudadano; Alejandra Deyanira Ortiz Márquez, de San Nicolás Tolentino por Morena y Antonio Venancio Páez Galván, de Salinas por el Partido Conciencia Popular (PCP).

Apenas hace unas horas, se dio a conocer la incorporación al PVEM de la alcaldesa electa por el PRI Clara María Castro Jonguitud, que ganó la presidencia municipal de Axtla de Terrazas por apenas un voto al morenista Gregorio “Goyo”Cruz, -que ya había renunciado al PRI para irse de candidato por MORENA en el 2021- y fue precisamente el partido tricolor quien no solamente la postuló, sino que llevó a cabo toda su defensa en los tribunales para mantener el triunfo.

La exdiputada local Bernarda Reyes Hernández, que era priísta pero llegó a la pasada Legislatura en coalición con el PAN y PRD, se pintó también de verde, donde ya milita la ahora diputada local Brisseire Sánchez López, que fue dos veces presidenta municipal de Tampacán por el PRI. Ambas son originarias de la huasteca sur.

Por los rumbos de Rioverde, el ahora alcalde Arnulfo Urbiola y el ahora diputado federal, ex líder de la CNC y ex diputado local Óscar Bautista Villegas, su hija dirigente municipal y demás seguidores, renunciaron al PRI para sumarse al Verde.

Hay una larga lista de ex diputados locales que ya militan en el partido del gobernbador, como son Juan Pablo Escobar, Esther Angélica Martínez Cárdenas, Lucila Nava Piña, Liliana Flores Almazán y Christian Sánchez.

La actual alcaldesa de Cedral Cinthia Segovia Colunga, en su momento también renunció al PRI para ser diputada local a la LXIII Legislatura; su papá Rito Segovia (QEPD), ya había sido legislador local por el PRI, lo mismo que su hermano Jano Segovia, quien tuvo que renunciar a esa militancia para ser diputado federal por el Verde.

Alcaldes huastecos han seguido el mismo camino: David Medina, panista de toda su vida en Ciudad Valles y los ex priístas Jesús y Omar Soni Bulos. Políticos destacados como Adelaido Cabañas, Luis Contreras Malibrán y Franco Coronado, también han incurrido en el transfuguismo político.

MORENA también recibe militantes que, o bien buscan una oportunidad para ser candidatos o han sido relegados y no tomados en cuenta en sus partidos. De los casos más conocidos están el de Xavier Nava Palacios, el principal tránsfuga del estado. Empezó en el PRD, se fue al PAN y terminó por cobijarse en MORENA.

En el 2018, tras la ruptura con el gallardismo que lo hizo diputado federal por el PRD, se postuló como candidato a la alcaldía de la capital bajo las siglas del PAN, donde no pudo consolidar su candidatura para la reelección por ese partido y entonces, se acercó a la dirigencia nacional de MORENA que lo cobijó y le dio la postulación, que perdió abrumadoramente. Está inhabilitado para ocupar cargos públicos.

Tras 21 años de militancia en el PRI, la médica cirujana egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Mónica Liliana Rangel Martínez, renunció a ese partido y a su cargo como secretaria y directora de Salud estatal el 18 de enero de 2021, para ser la candidata de MORENA a la gubernatura del estado.

Fue elegida de entre 21 mujeres aspirantes a la candidatura, según dijo el entonces líder nacional Mario Delgado y en la jornada electoral, quedó en tercer lugar al obtener 139 mil 243 votos, lo que representó el 11.46% de los sufragios totales; mientras que el ganador, Gallardo Cardona, consiguió 458 mil 156 votos, es decir, el 37.7 por ciento. En abril de 202, fue detenida por la probable participación en asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito, uso indebido de la función pública, tráfico de influencias, peculado y vandalismo.

La incorporación más reciente a MORENA, que ameritó publicidad, fue la de Luis Isaac Rojas Montes que, dijo, militó 42 años en el PRI pero porque “el partido está agotado y no le han avisado a la dirigencia”, optó por irse con el partido guinda que reúne sus expectativas e ideologías políticas.

Fue recibido por el diputado local Carlos Arreola Mallol y de manera simbólica, recibió un chaleco con el logo de MORENA. Arreola advirtió que simpatizantes hay muchos pero para ser militante, se tienen que cubrir una serie de requisitos que “no son fáciles”.

Apenas el fin de semana, el ex alcalde de Matehuala que fue vinculado a proceso y recluido en prisión por presuntos nexos con el crimen organizado, Iván Estrada Guzmán, fue anunciado como nuevo coordinador de la Escuela de Formación Política en Matehuala, por la propia dirigente estatal Rita Ozalia Rodríguez.

Franco Coronado Guerra, quien fue alcalde interino de Matehuala precisamente cuando Iván Estrada enfrentó el proceso judicial, se unió al PVEM generando un gran descontento entre los simpatizantes del PAN que prometieron no volverle a dar un voto cuando lo solicite en el futuro.

Se han dado otros actos de “chapulineo” político, como el de los panistas Eugenio Govea Arcos y Marco Antonio Gama Basarte que, de senadores blanquiazules, en diversos momentos pasaron a ser militantes y dirigentes del partido Movimiento Ciudadano; también a ese partido se fue el priista Mauricio Ramírez Konishi para ser candidato a diputado federal por el distrito 03, llevando consigo a diferentes liderazgos.

Emilio de Jesús Ramírez, líder estatal de la CTM, ha anunciado una “pausa indefinida” en la relación de su organización con el PRI.