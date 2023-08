PVEM no caerá en provocaciones ni polémicas estériles, responde Eloy Franklin a Leonel Serrato

Se reúne a los ciudadanos más calificados para contribuir positivamente a la sociedad

El dirigente del PVEM Eloy Franklin Sarabia respondió a los graves señalamientos del ex titular de la SCT Leonel Serrato –calificado como el peor funcionario del gabinete estatal- de que el gobernador Ricardo Gallardo ha reclutado a lo peor en el estado y dijo que "¿de qué mugrero habla Leonel si él contendió con nuestros colores? ¿De qué mugrero habla si él formó parte de este gobierno?".

Leonel Serrato Sánchez, ahora funcionario de la Secretaría del Bienestar, dijo en Ebano que “el gobernador Ricardo Gallardo Cardona ha ido por el estado recopilando mugrero, en cada municipio ha recopilado facinerosos, corruptos, relacionados con mañosos, relacionados con envenenadores y con traficantes, en todo el estado así ha pasado".

Ricardo Solache | El Sol de San Luis

Eloy Franklin señaló que el PVEM no caerá en provocaciones ni en confrontaciones estériles con funcionarios públicos o políticos de otros partidos. El partido no se involucrará en debates que no contribuyan al desarrollo del estado ni a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

Remarcó que la prioridad del partido es consolidar una plataforma política sólida y trabajar en conjunto con su militancia para construir un estado mejor. Esto incluye la promoción de políticas públicas en favor del medio ambiente y el bienestar general de la comunidad.

En cuanto a la incorporación de nuevos perfiles al PVEM, Eloy Franklin Sarabia resaltó que la intención es reunir a los ciudadanos más calificados que compartan los valores del partido y estén dispuestos a contribuir positivamente a la sociedad.

En respuesta a las declaraciones de Leonel Serrato, director regional en la Secretaría del Bienestar y ex secretario de Comunicaciones y Transportes, quien criticó a los perfiles que integran el PVEM, Eloy Franklin señaló ser respetuoso de la libertad de expresión de todos y cada uno de los actores políticos del estado.

No obstante, señaló una aparente contradicción en las palabras de Serrato al recordar que Leonel participó en el PVEM, contendiendo por la presidencia municipal de la capital potosina y asimismo, haber formado parte del gobierno encabezado por Ricardo Gallardo Cardona.

Finalmente insistió en que no busca polemizar con el funcionario morenista, sino enmarcar las acciones del partido dentro de una búsqueda genuina por presentar los mejores perfiles ciudadanos y encauzar esfuerzos políticos hacia una mejora sostenible para San Luis Potosí.