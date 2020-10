Pugnas internas hunden CPC y SEA

Las pugnas internas han hundido al Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) en el último lugar a nivel nacional, en cuanto a desempeño, denunciaron Juan Ramón Infante Guerrero y Laura Moreno Martínez, integrantes del mismo.

Desde su creación, al haber aceptado a un integrante con antecedentes en la administración pública pese a que la convocatoria precisaba que no se permitía la participación de ex funcionarios, el CPC ha enfrentado diferentes conflictos al interior del mismo, incluso ese mismo integrante que evadió uno de los requisitos, ha presentado al menos tres demandas en contra del órgano de gobierno del SEA, del Secretario Técnico, y del ex presidente del CPC.

Al respecto, Ramón Infante indicó que de acuerdo a mediciones que se han hecho a nivel nacional, el CPC de San Luis es el de peor desempeño, sólo supera al de Baja California Sur, porque no se ha creado, "está empantanado con dimes y diretes, demandas, intereses personales de otros integrantes que buscan usarlo como trampolín para una posición económica o política".

Otro de los factores que ha entorpecido el funcionamiento del Comité, es la falta de recursos, ya que para acceder a ellos tenía que contar con el secretario técnico y no había sido nombrado; como ejemplo mencionó que no se cuenta con la plataforma digital para atender a la ciudadanía, pues para ello se necesitan recursos económicos.

Indicó que "mientras nosotros sigamos estancados, peleándonos entre nosotros mismos y poniendo demandas", los únicos beneficiados son los funcionarios que pueden incurrir en actos de corrupción sin que haya investigaciones o denuncias en su contra.

Infante Guerrero acusó que quienes han entorpecido al CPC son los numerarios Efraín Arreola Ortiz, José Ismael Leyva Nava, que ya concluyó funciones, y José Jesús Sierra Acuña, que es quien tiene antecedentes en la administración pública y ha presentado las demandas, además de que desde el pasado 20 de septiembre debió asumir la presidencia del CPC y ha sido omiso en ello.

Al respecto, Laura Moreno señaló que para dar inicio al trabajo para el cual fueron electos, se ha propuesto una agenda con acciones a realizar en lo que resta del año por parte de la Comisión Ejecutiva, integrada por los numerarios exceptuando al presidente.

Dicha agenda incluye: continuar el trabajo de elaboración del reglamento interno del Comité; crear los comités municipales; crear los mecanismos para que organizaciones de la sociedad civil participen; establecer canales de vinculación con la ciudadanía a través de redes sociales; y realizar una campaña para dar a conocer a la población las funciones y alcances del Sistema Estatal Anticorrupción.