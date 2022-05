Puente de Avenida Universidad debe ser reparado a fondo y recibir mantenimiento: CMIC

Para que el puente de Avenida Universidad pueda seguir teniendo una vida útil por muchos años más, es necesario que la reparación que se le haga sea de fondo y que periódicamente se le esté dando un mantenimiento adecuado, para que la estructura no se desgaste rápidamente.

Así lo consideró el presidente local de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Juan Manuel Pérez Herrera, quien señaló que, si bien, este puente no es el más antiguo dentro de la mancha urbana, pero ya tiene varios años funcionando y cuando en su momento requirió de mantenimiento, no se le dio la atención necesaria, por lo que su estructura ya muestra un desgaste significativo, aunque nada que pueda representar un peligro real.

“No es que el puente ya no esté funcionando o que pueda fallar mañana, pero en su momento requirió mantenimiento y no se le dio, y es un puente que ya tiene muchos años. Aunque la recomendación que se está dando no es a priori, con especialistas se está viendo la forma de no sólo parchar o hacer una rehabilitación parcial, sino que se está buscando repararlo de una forma que garantice otra vez muchos años de vida útil, y que a parte se le dé mantenimiento”, expresó.

No obstante, el empresario aclaró que el mantenimiento que requiera este puente se tendrá que realizar de acuerdo con el tipo de construcción, la técnica y la edad que tenga. En ese sentido, dijo que, al menos en el caso de San Luis Potosí, entre el 80 y el 90 por ciento de sus puentes son de tipo “tierra armada”, el cual es un sistema constructivo que garantiza una estabilidad, siempre y cuando se les dé un mantenimiento que permita que el agua pluvial fluya y no se quede estancada.

“Me atrevo a decir que este tipo de mantenimientos no son costosos y que permiten alargar la vida útil de los puentes que existen en San Luis Potosí. Todos los puentes necesitan mantenimiento, y no me refiero a que estén en malas condiciones o que se estén cayendo, pero sí es sano que haya un presupuesto anual, que algunas cuadrillas se dediquen a darles mantenimiento y eso permitirá que tenga una larga vida útil”, agregó.

