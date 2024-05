Puedes leer el Libro Vaquero y tener felicidad: autoras en la FNLUASLP

La lectura es un ejercicio que cuenta con muchos mitos, y este libro sirve precisamente para poder romperlos, aseguraron las autoras del libro “¡Leer o no leer! Esa es la ilusión”, Gabriela Nájera y Claudia Quezada, quienes se presentan en la 48 edición de la Feria Nacional del Libro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, FNLUASLP.

Su obra representa una pluralidad de voces, una serie de opiniones y reflexiones respecto a la lectura, además de conocer cómo se puede llegar a leer con el silencio de las bibliotecas, la censura para ciertos autores, la obligatoriedad de la lectura y las negativas estadísticas que los mexicanos obtenemos en este rubro.

La presentación de la obra la realizó Ramón Alvarado Ruiz, investigador de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades (FCSyH) de la máxima casa de estudios el patio de la Autonomía.

Luis Ricardo Solache / El Sol de San Luis

Ahí, Gabriela Nájera Ramírez, docente en la FCSyH, destacó que en las áreas de academia y para secundaria y primaria, en esta obra creada por la Editorial Fondo Blanco, se ofrecen distintas sugerencias y perspectivas de lo que los jóvenes pueden leer. El artículo de la investigadora en esta obra lleva por título: “Entre el chat GPT y humildes mamadores”.

En tanto, Claudia Quezada, egresada de El Colegio de San Luis (Colsan) quien se desempeña como gestora cultural agradeció al órgano estudiantil universitario que esta es la primera vez que dos autoras de la obra estén juntas hablando del texto completo.

En el libro se puede leer a personas distintas con diferentes oficios y eso presenta un disfrute de lectura. Aseguró que leyendo las historias de la obra, se ha familiarizado con el lenguaje que hace homogénea esta obra aunque sea una compilación de diversas autoras.

Luis Ricardo Solache / El Sol de San Luis

Señaló que los mexicanos tenemos muchos prejuicios respecto a los libros que llevamos bajo el brazo, pues no se verá igual a una persona que lleva un libro clásico bajo el brazo, que alguien que lleva un cómic o una revista, aunque represente tiempo de lectura. “Los mexicanos somos muy prejuiciosos sobre lo que leemos”.

Gabriela Nájera secundó la opinión “puedes leer el Libro Vaquero y tener felicidad, independientemente, si es una revista o un libro”.

Se destacó que hay muchas maneras de reflexionar sobre el libro, pues algunas historias nos hacen pensar que leer es para seres antisociales. Incluso reconoció que en muchas ocasiones se volvió de esas críticas literarias reacias, porque exigió o criticó que su hijo o algunos de sus alumnos leyeran textos de cultura pop como cómics o de revistas, dejando de lado que la lectura es lo importante, independientemente de los contenidos.

En tanto el presentador, aseguró que se le hace daño al lector, cuando se habla de obligatoriedad y también cuando al final del año se habla de los textos más leídos y se da una lista, por parte de las casas editoriales. Consideró que estas mediciones son relativas pues la gente lee independientemente que sean libros o no.

"Para los que saben, no se está observando bien a las generaciones de jóvenes, pues ellos leen mucho en Internet a través de aplicaciones, mientras que los docentes deben encontrar un lugar para comenzar la lectura y no querer que se inicie con los clásicos, pues si el español no se entiende o está en desuso, se debe pensar que estamos en una época distinta con un mundo totalmente diferente para iniciar en la lectura a los jóvenes con libros que puedan comprender", mencionó.